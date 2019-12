DFB nimmt an UEFA eEURO 2020 teil

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird mit seiner eNationalmannschaft bei der UEFA eEURO 2020, dem neugeschaffenen eFootball-Turnier von UEFA und Konami, antreten. Der Wettbewerb, an dem Teams aus allen 55 UEFA-Nationalverbänden teilnehmen können, wird auf ausschließlich auf "eFootball PES 2020" von Konami ausgespielt, dem offiziellen Videospiel zur UEFA EURO 2020.

Start des Turniers ist bereits im November 2019, dann findet die Onlinequalifikationsphase statt. Jedes teilnehmende Land trägt dabei zwei Spiele gegen die anderen Länder in seiner vorher ausgelosten Gruppe aus. Alle Gruppensieger und die sechs besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde, die am 9. und 10. Juli 2020 in London steigen wird - kurz vor dem am 12. Juli im Wembley-Stadion stattfindenden Finale der Fußball-Europameisterschaft.

Jeder teilnehmende Nationalverband wird mit einer eFootball-Nationalmannschaft, bestehend aus zwei bis vier Spielern, antreten, die ihr Land bei diesem europaweiten Event repräsentieren. Wer den DFB bei der UEFA eEURO vertreten wird und wie diese Spieler final ausgewählt werden, steht aktuell noch nicht fest. Auch die Erweiterung des aktuellen Kaders der eNationalmannschaft um PES-Spezialisten ist dabei eine Möglichkeit.

[ke]