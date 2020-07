DFB-Neubau: Nächster Meilenstein für Energieversorgung

Der Bau des neuen DFB und seiner Akademie macht weitere Fortschritte. Der Rohbau steht bereits. Auch der Aufbau der Energie- und Wasserversorgung geht zügig voran. So wächst derzeit im Untergeschoss das allein rund 210 Kilometer lange Leitungs- und Rohrnetz der technischen Gebäudeausstattung, über das die Versorgung innerhalb der Gebäude erfolgen wird. Gemeinsam informierten sich DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sowie der Mainova-Vorstandsvorsitzende Dr. Constantin H. Alsheimer und Vorstandsmitglied Norbert Breidenbach am Montag vor Ort über den Baufortschritt. Der Frankfurter Energiedienstleister gewährleistet künftig die nachhaltige und sichere Energie- und Wasserversorgung des gesamten Komplexes.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Die vielfältigen Themen der Nachhaltigkeit müssen im Fußball einen größeren Stellenwert einnehmen. Beim Bau des neuen DFB und seiner Akademie gehen wir mit gutem Beispiel voran. Mich freut dabei besonders, dass wir mit der Mainova AG auf einen regionalen Partner setzen, der modernste und energieeffiziente Technik nutzt."

Dr. Curtius: "Bauarbeiten liegen vollständig im Zeit- und Kostenplan"

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Die Vorfreude auf unsere neue Heimat, in der Administration und Sport noch enger zusammenwachsen, ist groß. Der DFB ist fest am Sportstandort Frankfurt am Main verwurzelt, die Bauarbeiten liegen derzeit vollständig im Zeit- und Kostenplan. Mit der Mainova AG setzen wir auf einen zuverlässigen Partner aus der hessischen Region und kommen einer umweltschonenderen Betriebsweise wieder einen Schritt näher."

Der Mainova-Vorstandsvorsitzende Dr. Constantin H. Alsheimer sagt: "Der Deutsche Fußball-Bund und wir sind fest mit Frankfurt und der Rhein-Main-Region verwurzelt. Uns verbindet zudem eine langjährige partnerschaftliche Kundenbeziehung bei der Energieversorgung. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir uns im starken Wettbewerb durchsetzen konnten. Wir kümmern uns künftig für den neuen DFB, seine Mitarbeiter und die hier trainierenden Sportler darum, dass Energie einfach funktioniert."

Vorstandsmitglied Norbert Breidenbach ergänzt: "Wir bieten unseren Kunden passgenaue Energielösungen aus einer Hand. Besonders an diesem Projekt ist die nachhaltige und effiziente Vollversorgung des neuen DFB mit Wärme, Kälte, Lüftung, Wasser und klimafreundlichem Strom. So profitiert unser Partner unter anderem von unserer Fernwärme, die zu den umweltschonendsten Formen der urbanen Wärmeversorgung zählt. Und dank der leistungsstarken Photovoltaikanlage mit rund 1.000 Modulen auf dem Parkhaus kommt ein Teil des Stroms CO2-neutral vom eigenen Dach."

