DFB-Neubau: Generalsekretär Curtius mit Fortschritt zufrieden

Der DFB-Neubau schreitet planmäßig voran. In Zukunft werden Verwaltung und Sport des Verbandes unter einem Dach noch enger zusammenarbeiten. Dieses symbolische "Dach" ist nun auch physisch greifbar: In diesen Tagen werden die Arbeiten an der Dachkonstruktion der Verwaltung erfolgreich abgeschlossen. Nach der Grundsteinlegung vor einem Jahr sowie der Fertigstellung des Rohbaus im Juli ist damit der nächste, planmäßige Meilenstein erreicht.

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Schon heute freue ich mich auf die zahlreichen Synergien, Begegnungen und Ideen, die im neuen DFB entstehen werden. Wir können weiterhin von einer Fertigstellung des Gebäudes Ende 2021 ausgehen. Unsere Organisation wird davon enorm profitieren. Wir schaffen optimale Voraussetzungen, um die vielfältigen Aufgaben des Verbandes gemeinsam anzupacken und zu lösen."

Zum DFB-Neubau zählen unter anderem das Verwaltungsgebäude, mehrere Tagungs- und Seminarräume, die DFB-Akademie sowie dreieinhalb Naturrasenplätze. Zuletzt schlossen DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius auch einen Vertrag mit der Mainova AG zur möglichst nachhaltigen Energieversorgung der künftigen DFB-Heimat ab.