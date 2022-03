DFB-Neuausrichtung auf eFootball-Twitchkanal mit "House Of Football"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) relauncht den seit 2019 bestehenden DFB-Twitchkanal für eFootball dfb_official durch eine strategische Neuausrichtung inklusive frischer und diverser Formate mit "House Of Football". Für die Neuausrichtung des Kanals auf dem Livestreaming-Videoportal Twitch holt sich der DFB Simon "XPAZZOO" Walter als offiziellen DFB-Contentcreator an Bord, einen jungen, aufstrebenden eFootballer, Twitch-Streamer und ehemaligen U 19-Fußballer des SC Freiburg. Ziel ist es, mit einer ganzjährigen, breiten Bespielung durch qualitativ hochwertige und innovative Formate rund um Livesport, Entertainment, Gaming und eFootball neue Standards im Contentstreaming zu setzen.

Ab heute gehen neue Inhalte im "House Of Football", moderiert und live gestreamt von Simon "XPAZZOO" Walter, auf dfb_official online. Schwerpunkte des DFB-Twitchkanals werden dabei weiterhin Formate der eFootball-Wettbewerbe wie der DFB-ePokal sein, doch neben den erfolgreichen eFootball-Inhalten hält künftig auch ein weiteres, diverses Portfolio im "House Of Football" Einzug. Dieses Jahr werden zum Beispiel neue eFootball-Wettbewerbe der 3. Liga sowie ein Frauenfußball-Turnier, aber auch die Offlinewettbewerbe der U-Nationalmannschaften, die Futsal-Bundesliga und die Futsal-Nationalmannschaft für die Community aufbereitet und von "XPAZZOO" über Twitch live begleitet.

Blask: "Twitch wird für den DFB immer relevanter"

"Die konzeptuelle Bespielung der Livestreaming-Plattform Twitch wird für den DFB immer relevanter, da sie zunehmend in den Mainstream gerückt ist", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG. "Twitch entwickelte sich in nur wenigen Jahren nicht nur zur führenden Plattform für Gaming und E-Sport-Formate, auch Sportinhalte werden dort immer bedeutsamer. Das haben wir erkannt und uns gezielt an den Needs der Community orientiert, um nachhaltig ein erfolgreiches Konzept für die neue und junge Generation der Sportfans zu erschaffen. Wir freuen uns, mit Simon das passende Gesicht dafür gefunden zu haben."

Simon "XPAZZOO" Walter sagt: "Ich bin leidenschaftlicher Fußballer - offline, aber auch online. Die Partnerschaft mit dem DFB bietet mir die perfekte hybride Möglichkeit, mich als Contentcreator im eFootball zu verwirklichen und dabei mir selber und meiner Kreativität durch viel Freiraum treu zu bleiben. Als großer Fußballfan, Spieler auf dem Platz und an der Konsole hoffe ich, zusammen mit dem DFB viele spannende Themen neu zu erfinden und so die Community weiter zu begeistern und auszubauen."

Der im März 2019 erstmals gelaunchte Kanal dfb_official bleibt Zuhause für den DFB-ePokal, ein weltweit einzigartiger eFootball-Pokalwettbewerb für Amateur- und Profigamer. Er wird aber bereits in der ersten Aprilwoche mit visuellem Re-Branding des neuen Contents unter anderem mit der WM-Qualifikation im Futsal sowie mit den Qualifikationen der deutschen eNationalmannschaft für den FIFA eNations Cup und der Viertelfinalpartien der Futsal-Bundesliga bespielt.

Playoffs im DFB-ePokal vom 31. März bis 3. April

Vom 31. März bis zum 3. April sind Fans eingeladen, die Playoffs des DFB-ePokals powered by ERGO live auf dfb_official mitzuverfolgen und Simon "XPAZZOO" Walter als neues Gesicht des "House Of Football" kennenzulernen.

Weitere Infos zu den eFootball-Wettbewerben des DFB und der Vielfalt des "House Of Football" finden sich auf der offiziellen Website, Twitter und Instagram.

Die DFB GmbH & Co. KG bündelt als neue 100-prozentige Tochtergesellschaft des DFB e.V. seit dem 1. Januar 2022 die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des DFB (unter anderem der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der DFB-Pokalwettbewerbe) inklusive der zugehörigen Vermarktungsaktivitäten. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die fünf Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Nationalmannschaften & Akademie , Finanzen, IT & Digitales und Marketing, Vertrieb & Events.

[ik]