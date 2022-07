DFB mit Doppeldeckerbus beim Christopher Street Day in Frankfurt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Commerzbank nehmen im Sinne des gemeinsamen Bekenntnisses zu einer freien und vielfältigen Gesellschaft am diesjährigen Christopher Street Day in Frankfurt teil. Der mit dem Slogan "Willkommen - so wie du bist!" und den Logos der drei Organisationen gestaltete Doppeldeckerbus wird bei der CSD-Parade am Samstag, 16. Juli, in der Frankfurter Innenstadt mitfahren.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Fußball für alle - das macht unser Spiel aus. Dafür müssen wir alle aber auch immer wieder einstehen. Mit Worten und Taten."

DOSB-Präsident Thomas Weikert erklärt: "Sportdeutschland, das sind nicht nur 27 Millionen Mitgliedschaften, das sind die unterschiedlichsten Menschen, die den Sport lieben und die wir im Sport willkommen heißen, ganz gleich, wen sie lieben, wer sie sind oder an was sie glauben." Und Commerzbank-Personalvorständin Sabine Schmittroth ergänzt: "Diversität bereichert unser Unternehmen. Wir stehen dafür ein, dass Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität in der Arbeitswelt keinen Platz hat."

Queerer Sport ist wachsendes Themenfeld

Mit der Verlängerung der Laufzeit der DFB-Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sowie der Liberalisierung des Spielrechts für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen hat der DFB jüngst sein seit vielen Jahren laufendes Engagement fortgesetzt und weitere wichtige Beiträge zur Vielfalt im Fußball geleistet.

Der queere Sport ist ein wachsendes Themenfeld, dessen Bedeutung sich der DOSB schon früh bewusst war. So wirkt der DOSB, neben dem über das Jahr verteilte Engagement, insbesondere bei der Bundesnetzwerktagung des queeren Sports (BuNT) mit. Angestoßen durch queere Sportvereine wird die BuNT seit 2018 jährlich von einem Stakeholder*innen-Team aus Sportvereinen und -verbänden organisiert, um die gemeinsame Förderung von Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Sport sowie den Abbau von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität voranzutreiben.

CSD-Parade: "Bürgerrechtsbewegung, Straßenfest, politische Aktion"

Der Demonstrationszug mit zwölf Großfahrzeugen und zehntausenden Teilnehmenden beginnt am Samstag, 16. Juli, um 12.30 Uhr am Frankfurter Römer. Vom Willy-Brandt-Platz geht es durch die Braubachstraße, dann über die Konrad-Adenauer-Straße in den Norden der City und schließlich zurück über die Junghofstraße zum Finale an der Hauptwache. Dort wird der Zug gegen 15 Uhr ankommen.

Eine Christopher Street Day-Parade findet im 30. Jahr in Frankfurt statt. Die Organisatoren sehen den CSD als "Bürgerrechtsbewegung, Straßenfest, politische Aktion und als höchsten Feiertag der queeren Gemeinde in Frankfurt". Seit dem Start im Jahr 1992, als es auch noch um Solidarität mit den am Aids-Virus erkrankten Menschen ging, wurde das Fest rasch größer und findet seit 1995 im Herzen der Stadt auf der Konstablerwache statt.

[th]