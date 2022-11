DFB-Masterclass: Digitales Training für ein erfolgreiches Miteinander

Die DFB-Akademie hat gemeinsam mit "vonMorgen", dem führenden Anbieter innovativer Premium-Lernserien, ein neues digitales Training ins Leben gerufen. Unter dem Titel "Wie gelingt ein erfolgreiches Miteinander?" liefern die Expert*innen aus dem Team hinter dem Team der deutschen Nationalmannschaft exklusive Einblicke und Impulse, wie sie zusammenarbeiten. Staffel eins, deren erste Episode bereits verfügbar ist, können alle Interessierten über masterclass.dfb-akademie.de kostenfrei abrufen. Das innovative, digitale Format will möglichst vielen Führungskräften, Leader*innen, Trainer*innen und Fortbildungsinteressierten Inspiration und wertvolle Impulse geben, um ihre Leadership-Kompetenzen und Teamarbeit weiter zu verbessern.

Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie sagt: "Mit unserer digitalen Masterclass geben wir allen Interessierten einen exklusiven Blick in den Maschinenraum unserer Nationalmannschaft. Unser Ziel ist es, allen Führungskräften im Fußball, dem Sport allgemein, und darüber hinaus, neue Impulse zu geben und individuelle Weiterentwicklung zu ermöglichen. Nach unserem bereits etablierten Leadership-Podcast und unserem erst kürzlich veröffentlichten Trainer*innen-Podcast, stellt die Masterclass ein weiteres spannendes digitales Angebot für die gesamte deutsche Fußballfamilie dar."

Innovative Aufbereitung

DFB-Fitnesstrainer Nicklas Dietrich erklärt: "Alle, die im Team hinter dem Team der deutschen Nationalmannschaft wirken, gehören mit zu den Besten in ihren Gebieten und arbeiten eng im Team zusammen." Konkret geht es in der ersten Staffel darum, wie Expert*innen wie Hans-Dieter Hermann (Teampsychologe), Dr. Stephan Nopp (Spielanalyst), Thomas Beheshti (Teammanager), Franziska Wülle (Pressesprecherin) und Anton Schmaus (Chefkoch) ihre Zusammenarbeit leben.

Durch die innovative Aufbereitung im Netflix-Stil werden die Inputs der Protagonist*innen digital erleb- und anwendbar. Das umfassende Workbook sorgt für einen nachhaltigen Lerneffekt. Dort sind ergänzende Informationen zu finden sowie Transferaufgaben, welche die eigene Entwicklung und die der Organisation unterstützen. Damit können Teilnehmer*innen die Leadership-Hacks für den Alltag noch einfacher anwenden.

"Hoher Anspruch an das Lernformat der DFB-Masterclass"

"vonMorgen" ist mit seiner digitalen Lernplattform 'Leaders von Morgen' der führende Anbieter für innovative Premium-Lernserien. Das Team verfolgt einen hybriden Lernansatz für Unternehmen und Führungskräfte und unterstützt sie in den Bereichen Strategie- und Organisationsentwicklung.

Jonathan Sierck, Gründer und CEO "vonMorgen", sagt: "Ich freue mich wirklich sehr über die Entwicklungspartnerschaft der DFB-Akademie mit vonMorgen". Sierck möchte die DFB-Akademie in ihrem Anspruch, zurück in die Weltspitze zu gelangen, unterstützen: "Von Beginn an der Partnerschaft vereint uns der hohe Anspruch an das Lernformat der DFB-Masterclass. Wir sind stolz darauf, mit unserer Expertise im Bereich der Konzeption und Entwicklung von innovativen Premium-Lerninhalten den DFB auf seinem Weg zu unterstützen."

Die zweite Episode erscheint am 28. November, der finale Part am 5. Dezember. Alle Folgen sind über die Akademiewelten abrufbar.

[lh]