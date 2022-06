DFB macht Schule: Vor Ort in Langenorla

Beim 3. Anlauf hat es endlich gepasst. Und wie! Nachdem der EM-Tag 2020 und 2021 an der Grundschule Langenorla in Thüringen coronabedingt ausfallen musste, wurde in diesem Jahr aus dem EM-Tag kurzerhand ein WM-Tag, unter dem Motto: "Little Soccerstars – von Langenorla um die Welt".

Samstag, der 11. Juni, wird allen Beteiligten und den rund 500 Gästen in bester Erinnerung bleiben. Einmalig für die 87 Schülerinnen und Schüler war auch, dass von morgens um 9 Uhr bis nachmittags um 15.30 Uhr ausschließlich Fußball auf dem Stundenplan stand.

"WM-Turnier" und Fußballabzeichen

Am Vormittag wurden auf dem Soccer-Court die "WM-Turniere" der Klassen 1 und 2, danach der Stufen 3 und 4 ausgespielt. Mindestens so engagiert wie die hoch motivierten und engagierten Kinder waren die Eltern und Großeltern beim Anfeuern der Teams, die insgesamt 16 Nationen vertraten.

Zeitgleich wurde beim DFB-Fußballabzeichen eifrig gedribbelt, beim WM-Quiz wurde das Köpfchen eingesetzt und beim Kinderschminken gab es dann das passende Fußball-Motiv. Es wurde keinem Langweilig. Nach der Mittagspause der Anpfiff zum fantastischen, abwechslungsreichen und kurzweiligen Bühnenprogramm.

Diese 90 Minuten vergingen wie im Flug. Ob die weltmeisterlichen Rope Skipper, der grandiose Fußball-Freestyler oder der besonders die Kids begeisternde Beatboxer, der Schlagzeugbeats allein aus seiner Kehle zaubert, sorgten zusammen mit den großartigen Auftritten der Grundschule Langenorla mit Gesang, Musik und Tanz für Begeisterungsstürme bei den Zuschauern.

Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Bei einem Programmpunkt wurde es allerdings leise in der Halle, als der Präsident des Thüringer Fußball-Verbandes Udo Penßler-Beyer und Moderator Wolfgang Staab zwei junge ukrainische Mütter mit ihren Kindern ebenso auf die Bühne baten wie Lars Dillinger mit seinen Kindern Lennox und Fine. Sowohl Penßler-Beyer als auch Staab hießen sie im Namen den Deutschen Fußball-Bundes (DFB) herzlich willkommen. Zugleich dürfe man die Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht vergessen, die sofort - unbürokratisch und ehrenamtlich - Wohnraum für die Kriegsflüchtlinge anböten. Dafür stand beispielhaft Lars Dillinger, der eine soeben bezugsfertige neue Wohnung zur Verfügung stellte, in der die beiden Familien seit März leben. Im Auftrag des DFB überreichten Penßler-Beyer und Staab eine vollgepackte Sporttasche mit adidas-Artikeln, denn insbesondere die beiden Nastias spielen schon eifrig im Verein. Insgesamt spendete der DFB adidas-Equipment im fünfstelligen Bereich. Wolfgang Staab bedankte sich bei seiner Geschäftsleitung für diese überaus großzügige Sachspende.

Beim Abpfiff eines fantastischen Fußball-Tages gab es nur strahlende Gesichter und Standing Ovations für die auftretenden Profis und Schülerinnen und Schüler. Ein Extra-Lob ging an Schulleiterin Birgit Barnicol-Oettler, die mit ihrer Fußballbegeisterung alle mitriss und zum Dank ein Trikot mit den Originalunterschriften unserer Nationalspieler erhielt.

Es war eine großartige Werbung für den Schulfußball und ein perfektes "Abschiedsspiel" für Moderator Wolfgang Staab als Schulfußballer, der durchgeschwitzt, aber überglücklich die Bühne verließ.

