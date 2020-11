DFB launcht neues Markenportal

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sein neues Markenportal veröffentlicht. Auf der Webseite findet sich die komplette Markenwelt des Verbandes. Sie erstreckt sich von den Auftritten der Nationalmannschaften über die der Wettwerbe wie dem DFB-Pokal oder der Ligen wie der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Service-Charakter, Bedienerfreundlichkeit und Wissenstransfer waren Hauptkriterien bei der Entwicklung der Internetpräsenz.

Das Markenportal, das in Zusammenarbeit mit der Designagentur Strichpunkt entstanden ist, soll in erster Linie DFB-Mitarbeiter*innen, Partner und Dienstleister im Umgang mit den einzelnen Submarken des DFB unterstützen und auf einfache und intuitive Art und Weise Zugang zu den markenprägenden Elementen wie Logos, Schriftarten und Icons bieten.

"Das DFB-Markenportal setzt neue Maßstäbe"

Neben den einzelnen Markenkomponenten, die als Download zur Verfügung stehen, bietet das neue Portal Informationen und Richtlinien zum markenkonformen Umgang mit den Assets. Durch die permanente Pflege des Portals und die ständige Einarbeitung neuer Inhalte ist gewährleistet, dass alle Materialien stets aktuell sind.

"Das DFB-Markenportal setzt neue Maßstäbe in der Verwendung unserer Marken und macht diese erlebbar", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH. "Die Marken des DFB sind so vielfältig, dass es wichtig ist, sie an einer Stelle zusammenzuführen. Das Markenportal bietet alles, was es braucht, um das Corporate Design der DFB-Marken intuitiv anzuwenden. Es bildet das neue Herz unserer DFB-Markenwelten."

[dg]