DFB launcht markenübergreifenden Kanal auf TikTok

Mit dem offiziellen Launch des DFB-Channels auf der Content-Creator Plattform TikTok am heutigen Montag schafft der Deutsche Fußball-Bund einen weiteren digitalen Touchpoint für eine junge und digitale Zielgruppe. Zum Kick-off des Channels liegt der Schwerpunkt auf TikToks rund um die UEFA Women’s Euro, aber auch weiterer markenübergreifender Content wird zukünftig mit der Community geteilt.

Die Frauen-Nationalmannschaft gestaltet den Start. Künftig werden auch Kurzvideos der Herren-Nationalmannschaft, des DFB-Pokals, der U-Nationalmannschaften, der 3.Liga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und des eFootballs unter dem Handle @dfb zu sehen sein. Adaptiert auf aktuelle TikTok-Trends und Challenges, können sich die Fans auf neue markenbasierte Insights wie Behind-the-Scenes-Material, Partnerinhalte oder Influencer-Kooperationen freuen. Bereits jetzt verzeichnen die 14 Kurzvideos auf dem TikTok-Kanal @dfb mehr als 150.000 Likes.

"Fußball begeistert generationenübergreifend Menschen. Mit unserem TikTok-Channel wollen wir verstärkt mit der Gen Z interagieren", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH &Co. KG. "Mit den schnelllebigen und viralen Trends des Short Form Contents, wollen wir die Plattform als weiteren innovativen Touchpoint etablieren und die Community mit unserem Content in dem Tone Of Voice der Plattform begeistern."

"Wir freuen uns sehr, den DFB auf TikTok begrüßen zu dürfen. Die Strahlkraft des Sports ist elementarer Teil des Content-Systems auf TikTok. Das zeigen 10 Milliarden Aufrufe für den Hashtag #Fussball. Für mich und mein Team war es eine große Freude, den DFB über die letzten Wochen bei den ersten Schritten begleiten zu dürfen. Besonders schön zu sehen ist es, wie der DFB die Erfahrungen von TikTok Creator Fabian Pecher in der eigenen Content-Konzeption nutzt und wir gleichzeitig Nationalspielerin Laura Freigang in die Entwicklung eines In-App-Effekts zur Frauen-EM 2022 einbinden konnten. Win-Win für beide und ein toller Mehrwert für die TikTok Community", sagt Dennis Papirowski, Head of Partnership and Community, TikTok DACH.

Mit der zielgerechten Ansprache der Gen Z teilt der TikTok-Channel des DFB markenrelevante Botschaften. Übersetzt in aktuelle TikTok-Trends werden sie ab sofort regelmäßig ausgespielt.

Der Launch eines TikTok-Kanals zur Ansprache einer jungen Zielgruppe folgt dem Relaunch des DFB-Auftritts auf der Video-Streaming Plattform Twitch, der im März 2022 erfolgte. Die Platzierung DFB- und partnergetriebener Inhalte auf TikTok und Twitch schafft einen größtmöglichen Mehrwert für junge Fußballfans und die Online-Fußball-Community.

Über den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland und ist mit rund sieben Millionen Mitgliedern einer der größten Sportfachverbände der Welt.

Die DFB GmbH & Co.KG bündelt seit dem 1. Januar 2022 als neue Gesellschaft die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des e.V. (u.a. der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der DFB-Pokalwettbewerbe) inklusive der zugehörigen Vermarktungsaktivitäten und bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die fünf Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie, IT & Digitales, Spielbetrieb und Finanzen.

[ik]