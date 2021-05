DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Sascha Mölders

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen Sascha Mölders eingeleitet. Der Spieler des TSV 1860 München hatte in einem TV-Interview nach dem Drittligaspiel gegen den FC Bayern München II am vergangenen Sonntag in Richtung seines Gegenspielers Maximilian Welzmüller gesagt: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko."

Es besteht deshalb der Verdacht, dass sich Mölders eines unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht haben könnte. Der Kontrollausschuss hat ihn daher heute angeschrieben und zu einer zeitnahen Stellungnahme aufgefordert. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahme wird das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.