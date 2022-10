DFB komplettiert wichtige Gremien

Auf seiner Sitzung am Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes Nachbesetzungen im DFB-Vorstand, im DFB-Spielausschuss, im Ausschuss 3. Liga und im Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger vorgenommen.

Neues Mitglied im DFB-Vorstand ist Dr. Heiko Lex, der auf dem 9. Ordentlichen Verbandstag des Landesfußballverbands Mecklenburg-Vorpommern (LFV) als Nachfolger von Joachim Masuch zum LFV-Präsidenten gewählt worden war. In dieser Funktion gehört er nach der Bestätigung durch das DFB-Präsidium nun auch dem DFB-Vorstand an.

Als Vertreter des Fußball-Regional-Verbandes Südwest wurde Lothar Renz neu in den DFB-Spielausschuss berufen. Renz folgt auf Bernd Schneider, der auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen von seinen Funktionen im Fußball-Regional-Verband Südwest und im DFB zurückgetreten war. Der Berufung von Renz hatte Manfred Schnieders, der Vorsitzende des Spielausschusses, zuvor zugestimmt.

Lahm im Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger

Auch der Ausschuss 3. Liga hat ein neues Mitglied. Durch den Abstieg von Dynamo Dresden aus der 2. Bundesliga, schied Jürgen Wehlend als zweiter DFL-Vertreter neben Steffen Schneekloth aus. Für seinen Nachfolger hat der DFL e.V. Ansgar Schwenken benannt, der nun vom DFB-Präsidium in den Ausschuss 3. Liga berufen wurde.

Wieder vollständig besetzt ist das Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Die Lücke, die mit dem Tod von Uwe Seeler entstanden war, wird prominent gefüllt. Als 25. Mitglied wurde Ehrenspielführer Philipp Lahm vom DFB-Präsidium in das Gremium berufen.

[dfb]