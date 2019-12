DFB-Jahresquiz: Wie gut erinnerst du dich an die Highlights der Nationalmannschaft?

DFB-Jahresquiz in der Fan Club-App

Wieder ist ein Länderspieljahr vorüber – Zeit das Geschehene Revue passieren zu lassen. Im Jahresquiz in der Fan Club-App kann du testen, wie gut du dich an die Highlights unserer Nationalmannschaft im Jahr 2019 erinnern kannst. Zehn Fragen warten auf dich, in denen du beweisen kannst, dass du ein echter Experte bist.

Aber verschwende keine Zeit – nach 15 Sekunden muss die Antwort eingeloggt sein. Bei Unsicherheiten helfen dir vier Joker aus. Mit deinem Highscore kannst du vergleichen, wie du gegen andere Fans der Nationalmannschaft abschneidest.

Jetzt musst du dir nur noch die Fan Club-App herunterladen. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store – natürlich kostenlos.

[jh]