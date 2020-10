"DFB-Jahresabschlussveranstaltungen": Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat das Ermittlungsverfahren "Jahresabschlussveranstaltungen" eingestellt, in dem es um die Kosten für die Durchführung der Jahresabschlussveranstaltungen des DFB für Ehrenamtliche in den Jahren 2016 und 2017 ging. Der DFB hatte in diesem Verfahren von Anfang an mit den Ermittlungsbehörden kooperiert und transparent dargestellt, weshalb die Verantwortlichen des DFB zu Recht davon ausgingen, dass sich die Aufwendungen für diese Veranstaltungen in einem angemessen und üblichen Rahmen hielten und daher nicht zu beanstanden waren.

Nachdem sich die ursprünglichen Vorwürfe in dem Ermittlungsverfahren nicht bestätigt haben, wurde heute die Einstellung des Verfahrens – ohne Sanktionen oder Auflagen – bekannt gegeben.

[dfb]