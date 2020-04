DFB-Heimspiel: Zocken für den guten Zweck

"Manche seiner Paraden sind schlicht überragend", urteilt das Online-Fachmagazin "onefootball" über Bernd Leno, und bewertet ihn auf Platz vier in der Premier League, etwa vor Kasper Schmeichel und David de Gea. Gut möglich, dass der deutsche Nationaltorwart auch am Donnerstag die Bälle aus dem Winkel kratzt.

Der 28 Jahre alte Keeper des FC Arsenal zählt zu den zahlreichen prominenten Mitspielern und Mitspielerinnen - nicht nur aus dem Fußball -, die beim DFB-Heimspiel-Charityturnier an diesem Donnerstag (ab 17 Uhr) mitzocken werden. Neben Leno spielen etwa auch zwei GNTM-Kandidatinnen und einige bekannte Rapper und Influencer mit. Zu sehen ist das Charityturnier auf der DFB-eFootball-Plattform.

"Viele wissen ja, dass ich ein begeisterter Gamer bin, und weil der Erlös für eine gute Sache gespendet wird, habe ich, als die Anfrage kam, sofort zugestimmt", sagt Bernd Leno. Das Turnier wird im FIFA 20 Pro Club Modus durch vier Teams mit jeweils sieben Spielern und Spielerinnen auf der DFB eFootball-Plattform ausgetragen. Das DFB Heimspiel-Charity-Turnier, dessen Erlös komplett an die Initiative "Kinderträume" der DFB-Stiftung Egidius Braun gespendet wird, beginnt um 17 Uhr, das Finale wird gegen 19.30 Uhr angestoßen. Neben Arsenals Torwart Bernd Leno werden mit Tim Handwerker vom 1. FC Nürnberg und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg zwei U-Nationalspieler ihre Skills an der Konsole unter Beweis stellen.

Zocken mit "MegaBit" und Megatalent

Angeführt werden die vier Teams von professionellen Gamern, darunter Deutschlands bester FIFA-Gamer Michael "MegaBit" Bittner und der erst 17 Jahre alte Dylan "Dullenmike" Neuhausen, der für seinen FUT Champions Cup Sieg in Bukarest zuletzt ein Preisgeld von 50.000 Euro einstrich. Auch ein Beleg für die rasant wachsende Beliebtheit des E-Soccer.

Michael Bittner erklärt den Modus des Turniers: "Gespielt wird im Pro Clubs Modus, in dem meine Teamkollegen jeweils einen Spieler steuern werden. Die weiteren eNationalspieler und ich spielen dann mit den verbleibenden fünf Spielern, die ansonsten von der CPU gesteuert würden. Am Donnerstag finden nach der Auslosung zuerst zwei Halbfinalspiele mit jeweils Hin- und Rückspiel statt, so dass im Anschluss der dritte Platz und das Finale ausgespielt werden."

Auch die Rapper Mo Trip und Pillath sowie Sarah Posch, die es bei der Casting-Show "Germany’s Next Topmodel" unter die letzten zehn Wettbewerberinnen geschafft hat, sind mit dabei. Sarah Posch, Vize Miss Austria vor zwei Jahren, sagt: "Gut, dass wir am Montag in einem Boot Camp nochmal trainiert werden, denn ich bin sicher kein Profi. Aber für die Initiative 'Kinderträume' mache ich gerne mit. Ich hoffe, es kommt für diese wirklich gute Sache möglichst viel Geld zusammen."

Die Teilnehmer

Michael "MegaBit" Bittner, Erhan "DrErhano" Kayman, Tim "TheStrxngeR" Katnawatos, Lukas "Sakul" Vonderheide, Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, Benedikt "SaLz0r" Saltzer, Yannick "Jeffryy95" Reiners, Matthias "Stylo" Hietsch

Tim Handwerker, Bernd Leno, Nico Schlotterbeck

Lena Güldenpfennig, Marie-Luise Reclat, Fabienne Morlok, Lisa Ramuschkat

Pillath, Niko Hüls (Backspin), Mo Trip, Disastar

Sven Gold, Jan Stecker, Lucy Hellenbrecht, Sarah Posch

Erné "Erné" Embeli, Danny "proownez" Liepolt, Julius "JuliusFGU" Faulhaber und Julian "JulianFGU" Greis, Janina "akkcess" Blechinger

Leroy "Leroy_1892" Richter, Christoph "Chrissi_291" Strietzel, Dani_Fink96

[th]