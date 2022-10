DFB gründet Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeitsrecht

Um die Interessen seiner Mitgliedsverbände künftig noch wirkungsvoller wahrnehmen zu können, gründet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeitsrecht. Das beschloss das DFB-Präsidium auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main. Die Kommission soll Handlungsbedarfe ausfindig machen, zielführende Lösungen erarbeiten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Interessenvertreterin des DFB auf deren Umsetzung auch auf politischer Ebene hinwirken.

Vorsitzende des elfköpfigen Gremiums ist Daniela Karbe-Geßler. Die Abteilungsleiterin Steuerrecht und Steuerpolitik beim "Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. – Berlin" gehörte bereits der DFB-Kommission Steuern und Abgaben an, die sich als beratendes Gremium verstand und die in der Kommission für Steuerpolitik und Gemeinnützigkeitsrecht aufgeht.

Als sportpolitische Vertretung der Amateure und Experten für Anliegen der Basis haben die Regionalverbände jeweils einen Vertreter für die Kommission gemeldet: Henry Bischoff (Norddeutscher FV), Prof. Gerhard Geckle (Süddeutscher FV), Ulrich Kiefer (FRV Südwest), Manfred Abrahams (Westdeutscher FV) und Thorsten Manske (Nordostdeutscher FV). Vertreter des DFB-Hauptamtes ist Ingo Salz, Vertreter des DFB-Präsidiums ist DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, DFL-Vertreter ist Jörg Degenhart. Komplettiert wird die Kommission durch die externen Experten Andreas Rockenbach und Prof. Dr. Thomas Küffner.

[dfb]