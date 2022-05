DFB gratuliert zum Titel: "Aushängeschild des deutschen Fußballs"

Der VfL Wolfsburg hat sich vorzeitig und zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Deutschen Meistertitel im Frauenfußball gesichert. Nach dem 10:1 (5:0) am vorletzten Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga beim FC Carl Zeiss Jena sprechen DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf DFB.de ihre Glückwünsche aus.

Bernd Neuendorf: Im Namen des DFB gratuliere ich dem VfL Wolfsburg und seinem Team herzlich zum vorzeitigen Titelgewinn. Der VfL ist ein Aushängeschild des deutschen Fußballs. Der insgesamt siebte Meistertitel für die Wolfsburgerinnen, das Erreichen des Halbfinales in der Champions League sowie des Finales im DFB-Pokal unterstreichen das nachhaltig. Es war eindrucksvoll, wie die Mannschaft vor allem in der Schlussphase der Saison auf den Punkt Leistung gezeigt hat. Das ist vor dem Hintergrund des Umbruchs im Trainer*innenteam und der Mannschaft umso bemerkenswerter.

Sabine Mammitzsch: Meine herzlichen Glückwünsche zum Titelgewinn an Spielerinnen, Trainer*innenteam und die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg. Einmal mehr unterstreicht der vorzeitige Gewinn der Deutschen Meisterschaft die Ausnahmestellung, die dieser Verein über Jahre mit seiner professionellen Arbeit auf allen Ebenen erreicht hat. Dieser siebte Meistertitel, aber vor allem auch das Halbfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona vor mehr als 20.000 Zuschauer*innen, zeigen, wieviel Potenzial der Frauenfußball in Wolfsburg und in ganz Deutschland sportlich wie strukturell hat. Das wollen wir alle gemeinsam im Zusammenspiel zwischen Vereinen und Verbänden ausschöpfen.

Heike Ullrich: Gratulation an die Spielerinnen, Trainer*innen und das Team hinter dem Team zur Deutschen Meisterschaft. Seit Jahren leistet der VfL Wolfsburg vorbildliche Arbeit - im sportlichen wie auch im administrativen Bereich. Der Verein ist Benchmark und seit langem ein Vorreiter, was die optimalen Bedingungen für den Frauenfußball in einem Lizenzverein angeht. Hier wird mit viel Herzblut, Leidenschaft und hoher Expertise exzellent gearbeitet. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es nun, mit allen Beteiligten die in dieser Saison deutlich gewordenen Potenziale des Frauenfußballs weiter zu heben. Auch wir wollen Highlights in der Liga setzen und diese Aufbruchstimmung nutzen - ähnlich wie es zuletzt auch den Wolfsburgerinnen beim Heimspiel gegen Barcelona mit einer tollen Atmosphäre im Stadion gelungen ist.

Martina Voss-Tecklenburg: Herzlichen Glückwunsch an den VfL für diese starke Leistung. Ich freue mich besonders für meinen Trainerkollegen Tommy Stroot, dem es gleich im ersten Jahr nach seinem Amtsantritt gelungen ist, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Er und sein Trainer*innenteam haben es nach einer schwierigen Anfangsphase, in der sich alle erst finden mussten, schließlich geschafft, mit großer Souveränität und Leidenschaft den Meistertitel zu holen. Dass zudem das Champions-League-Halbfinale erreicht wurde, außerdem im DFB-Pokal noch der Titel drin ist, zeigt die hohe Qualität der Arbeit beim VfL.

