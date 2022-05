DFB gratuliert U 17-Europameisterinnen: "Besonderer Teamgeist"

Nach dem achten Titelgewinn der deutschen U 17-Juniorinnen bei der Europameisterschaft durch das 5:4 nach Elfmeterschießen im Finale gegen Weltmeister Spanien haben DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball, Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dem alten und neuen Titelträger gratuliert.

Bernd Neuendorf: Herzlichen Glückwunsch an unsere U 17-Juniorinnen und das Trainer*innenteam um Friederike Kromp zum Gewinn des Europameistertitels! Der besondere Teamgeist, der die Mannschaft neben aller individuellen Klasse von Beginn an durch das Turnier getragen hat, war auch im Finale gegen Spanien wieder zu spüren und ein Schlüssel zu diesem großartigen Sieg. Nach zwei Jahren, in denen die Europameisterschaft jeweils wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, auf Anhieb den 2019 gewonnenen EM-Titel zu verteidigen, noch dazu in solch souveräner Weise, ist ein herausragender Erfolg. Und gleichzeitig Ausdruck der hochprofessionellen Arbeit, die in unseren Nachwuchsmannschaften geleistet wird, und des großen Potenzials, das der Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland hat. Wir alle beim DFB sind sehr stolz auf unsere Europameisterinnen und blicken nun voller Vorfreude und Zuversicht auf die Weltmeisterschaft im Oktober in Indien.

Sabine Mammitzsch: Der EM-Titel ist ein toller Erfolg für unsere Mannschaft, das Trainer*innenteam sowie das Team hinter dem Team: Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg, aber auch zu den erfrischenden Auftritten, die Werbung für den Fußball waren. Der Titelgewinn unterstreicht die hervorragende Qualität unserer Talente und ihrer Förderung durch die Landesverbände, Vereine und den DFB.

Oliver Bierhoff: Gleich beim ersten großen Turnier zu Beginn ihrer noch jungen fußballerischen Laufbahn Europameisterinnen zu werden, ist eine tolle und beeindruckende Leistung! Sie haben nicht nur viel Energie und sehr gute Defensivarbeit gezeigt, sondern vor allem einen unbändigen Siegeswillen und Mannschaftsgeist. Ich gratuliere den U 17-Juniorinnen und Trainerin Fritzy Kromp sowie dem gesamten Trainer*innenstab und Team zu diesem tollen Erfolg!

Martina Voss-Tecklenburg: Herzlichen Glückwunsch an die Spielerinnen, aber vor allem auch an Fritzy Kromp und ihr Trainer*innenteam. Fritzy ist es gelungen ein Team zu formen, das durch Zusammenhalt, Spielfreude und Leidenschaft begeistert. Die Mannschaft hat ein richtig starkes Turnier gespielt und mit dem Finalsieg zudem ein Ausrufezeichen gegen die Top-Nation Spanien gesetzt. Das ist ein toller Start ins Turnierjahr 2022.

[dfb]