Zehnter Titel in Folge: "Am FC Bayern führte auch in dieser Saison kein Weg vorbei"

DFB gratuliert Bayern zur Meisterschaft: "Herausragender Erfolg"

Der FC Bayern München hat sich dank des 3:1-Heimsieges gegen Verfolger Borussia Dortmund schon am 31. Spieltag die zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge gesichert. Es war insgesamt der 32. Meistertitel für den Rekordchampion. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Generalsekretärin Heike Ullrich, Bundestrainer Hansi Flick und Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, sprechen auf DFB.de ihre Glückwünsche aus.

Bernd Neuendorf: Im Namen des DFB gratuliere ich dem FC Bayern München herzlich zur Deutschen Meisterschaft. Die Konstanz des Klubs ist überaus beeindruckend. Diese Meisterschaft ist für den FC Bayern aber sicher nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil es bereits der zehnte Triumph in Folge ist. Denn zum ersten Mal seit 2019 waren bei der Meisterkür wieder Zuschauer*innen im Stadion, die ihre Mannschaft ausgiebig feiern konnten, nachdem sie bei den beiden Titelgewinnen zuvor aufgrund der Pandemie nicht dabei sein durften. Ohne die Fans ist der Fußball nur halb so schön. Das ist am Samstag in München wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden.

Heike Ullrich: Der zehnte Meistertitel in Serie, der 32. insgesamt – am FC Bayern führte auch in dieser Bundesligasaison kein Weg vorbei. Es ist eine Sache, an die Spitze zu kommen; an der Spitze zu bleiben, ist oft die noch größere Herausforderung. Dass dem FC Bayern München dies schon so lange gelingt, verdient höchste Anerkennung. Mein Glückwunsch gilt Julian Nagelsmann und allen Spielern, dem Team hinter dem Team sowie dem Verein und der Führungsriege um Herbert Hainer und Oliver Kahn.

Hansi Flick: Der FC Bayern ist zum wiederholten Mal das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Die zehnte Meisterschaft in Folge ist ein herausragender Erfolg für den Verein, die Mannschaft und die vielen Fans. Besonders freue ich mich für meinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann, seinen Stab und unsere Nationalspieler. Die Deutsche Meisterschaft ist der ehrlichste Titel und die Basis für weitere Erfolge. Jeder Titelgewinn gibt Selbstvertrauen – und hoffentlich für unsere Nationalspieler auch Rückenwind für die anstehenden Aufgaben in der UEFA Nations League sowie als Höhepunkt bei der WM in Katar.

Oliver Bierhoff: Herzlichen Glückwunsch an Bayern München zu dieser verdienten, vorzeitigen Meisterschaft. Die Diskussionen über die fehlende Spannung in der Bundesliga können diesen großartigen Erfolg nicht schmälern. Zehnmal hintereinander Deutscher Meister zu werden, ist beeindruckend und macht deutlich, wie gut der Verein seit vielen Jahren arbeitet. Das gilt auch für unsere Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer, die wieder einmal ihre Klasse gezeigt haben.

[dfb]