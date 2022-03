DFB GmbH und Co. KG spendet Pokaleinnahmen aus Russland-Vermarktung

Die Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG hat beschlossen, 70.000 Euro, die im Zuge der Ausstrahlung der Spiele des DFB-Pokals in Russland im ersten Halbjahr 2022 vereinnahmt wurden, an die DFB-Stiftung Egidius Braun zu spenden. Seitens der Stiftung wurde angekündigt, die Zuwendung zur Unterstützung notleidender Menschen in beziehungsweise aus der Ukraine zu verwenden.

Zugleich hat die Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG beschlossen, die Halbfinalspiele und das DFB-Pokalfinale auch in diesem Jahr nach Russland auszustrahlen und im Rahmen der Übertragungen auch weiter Friedensbotschaften zu zeigen.