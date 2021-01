DFB GmbH sucht IT-Infrastruktur Projektmanager*in

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit rund 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Die DFB GmbH ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft des Deutschen Fußball-Bundes e.V. (DFB). Sie bündelt alle wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des DFB. Die DFB GmbH deckt die Geschäftsbereiche Marketing & Vertrieb, Veranstaltungsmanagement sowie IT & Digitales ab, in dem alle Software-Entwicklungsprojekte, Technologiethemen sowie digitale Plattformen gesteuert werden.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Frankfurt

eine*n IT-Infrastruktur Projektmanager*in (m/w/d).

Wir betreuen als Experten der DFB GmbH die interne IT-Office Infrastruktur des DFB am Standort Frankfurt. Darunter zählen vor allem die Microsoft Produkte wie O365. Aber auch die Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze, mobile Endgeräte und entsprechenden Backend-Systemen. Moderne zuverlässige Lösungen sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Ihre Aufgaben:

Fachliche Steuerung der Dienstleister im Umfeld unserer IT-Office-Infrastruktur und Helpdesk sowie 1st- und 2nd-Level-User-Support für IT-Hard- und -Software

Verwalten und Kontrolle der Office Infrastruktur, der virtuellen Serverumgebung sowie der Kommunikationsinfrastruktur (Telefon, E-Mail etc.)

Verwalten, Kontrolle und Support der im Unternehmen genutzten Standardsoftware (MS Office, MS Outlook, Clientzugriff-Software VPN usw.)

Bereitschaft zum Support außerhalb der normalen Arbeitszeit bei besonderen betrieblichen Erfordernissen

Definieren von modernen und innovativen Microsoft Infrastruktur im Einklang mit Kundenwünschen

Koordination der Umsetzung der jeweiligen Konzepte und entwickeln anspruchsvolle Lösungskonzepte rund um das Thema Microsoft-Office- Infrastrukturen und Cloud Integration

Enge Zusammenarbeit mit unserem IT-Infrastruktur und Service Management Dienstleistern

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium in Bereich Wirtschaftsinformatik/Informatik oder vergleichbare Expertise

Ausgeprägte Erfahrung in der Beratung, Planung und Realisierung von Microsoft Office Infrastrukturen

Sehr gute Kenntnisse im Agilen Entwicklungsumfeld

Praktische Erfahrung in der Projektleitung sowie im Projektcontrolling mit externen Dienstleistern

Hohes fundiertes technologisches Fachwissen in den Microsoftprodukten (z.B. Office 365, Azure, Intune)

Erfahrung in der Administration von physischen und virtuellen Server- und Netzwerksystemen

Fundierte Erfahrung in der Aussteuerung von Teams in der -Branche

Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine strukturierte Arbeitsweise

Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Wir bieten:

Einen zukunftssicheren und modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

Viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal. Ansprechpartnerin ist Michaela Fringes. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Januar 2021.

