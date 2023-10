DFB-Futsaler unterliegen trotz Aufholjagd

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihr zweites Spiel innerhalb von fünf Tagen gegen die Slowakei verloren. Das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld unterlag auswärts in Levice mit 3:4 (0:2) und belegt nun wieder den vierten Tabellenplatz in ihrer Gruppe der Eliterunde. Beim Heimspiel in Göppingen war am Donnerstag der erste Sieg einer deutschen Futsal-Auswahl jemals in der Runde der besten 20 europäischen Teams gelungen (4:3).

Marek Belanik (11.) und Daniel Cerovsky (18.) legten mit ihren beiden Treffern im ersten Durchgang den Grundstein für den slowakischen Erfolg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tomas Drahovsky (23.) zunächst für die Gastgeber auf einen scheinbar beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung, doch Muhammet Sözer machte es durch zwei verwandelte Sechsmeter noch einmal spannend (36., 37.). Als die DFB-Auswahl auf den Ausgleich drückte, traf Torwart Marek Kusnir ins leere Tor zum 4:2 für die Slowaken (39.). Sözer gelang mit einem Gewaltschuss erneut der Anschluss (40.), für einen Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen.

Kein Durchkommen gegen starke Slowaken

Die Partie unweit zur Grenze zu Ungarn begann weitaus weniger turbulent als das "Hinspiel" und war stattdessen eher taktisch geprägt. Zwar dominierten die Gastgeber zunächst das Spielgeschehen, die deutsche Auswahl stand jedoch hinten lange sattelfest und ließ kaum Offensivaktionen der Slowakei zu. Allerdings setzte die deutsche Mannschaft gegen die defensiv ebenfalls aufmerksamen Slowaken auch selbst wenig Akzente nach vorne. Beim strammen Schuss aus der zweiten Reihe von Belanik war DFB-Keeper Pavlos Wiegels machtlos. Als sich die DFB-Auswahl intensiv um den Ausgleich bemühte, kamen die Gastgeber über drei Stationen zu ihrem zweiten Treffer, dabei tat sich Wiegels zudem am Knie weh.

Die guten Vorsätze für den zweiten Durchgang wurden durch eine Direktabnahme von Drahovsky durch die Beine von Keeper Philipp Pless zunichte gemacht. Doch auch in der Folgezeit gab das deutsche Team nicht auf, hatte aber wegen des giftigen Pressings der Slowaken große Schwierigkeiten, häufiger vor dem gegnerischen Tor in Erscheinung zu treten. Als Deutschland mit dem "Flying Goalkeeper" agierte, wurde es dann plötzlich noch einmal spannend: Erst vergab Gabriel Francisco de Oliveira Costa aus spitzem Winkel die größte deutsche Gelegenheit (35.), dann traf Sözer nach einem Handspiel und einem Foulspiel der Slowaken gleich zweimal per Sechsmeter. Der dritte Treffer von Sözer kurz vor Schluss reichte nicht zum Remis, weil zuvor Kusnir ins leere Tor getroffen hatte.

In den verbleibenden Gruppenspielen der Eliterunde trifft das Loosveld-Team am 15. Dezember in Slavonski Brod auf Kroatien, ehe zum Abschluss der Eliterunde am 20. Dezember das Heimspiel in Dresden gegen Frankreich ansteht. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Futsal-Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan.

[sid/bt]