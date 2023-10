DFB-Futsaler siegen erstmals in Eliterunde

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihren ersten Sieg überhaupt in der Eliterunde der WM-Qualifikation eingefahren. Nach Niederlagen gegen Kroatien (1:5) und Frankreich (2:6) zum Auftakt kam das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld in einer packenden Partie in der Göppinger EWS-Arena gegen die Slowakei zu einem 4:3 (1:1). Schon am Montag (ab 18.30 Uhr, live bei YouTube) steht im slowakischen Levice das Rückspiel der beiden Teams in der Gruppe an.

Zweimal ging die Slowakei in Führung, zweimal kam Deutschland zurück: In der ersten Halbzeit egalisierte Christopher Wittig (17.) den ersten Treffer von Patrik Zatovic (6.). Die erneute slowakische Führung durch Tomas Drahovsky konterte Muhammet Sözer mit seinem 20. Länderspieltreffer postwendend (beide 27.). Auch die erste deutsche Führung durch Wittig (32.) hielt nicht lange, Drahovsky schaffte den erneuten Ausgleich (35.). Als die Slowakei das Risiko erhöhte und den Torwart herausnahm, traf Wittig mit seinem dritten Treffer ins leere Tor (38.).

"Es war eine überragende Leistung heute", sagte Loosveld. "Die Jungs haben die Verbesserungen, die wir angesprochen haben, super umgesetzt. Der Sieg ist völlig verdient." Matchwinner Wittig ergänzte: "Ich bin gerade fix und fertig. Ich freue mich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Wir haben viel investiert, die Halle hat uns richtig gepusht. Es war wirklich ein megacooles Event."

Pfosten spielt entscheidende Rolle

Bereits nach acht Sekunden musste Torwart Pavlos Wiegels eingreifen und einen Schuss parieren - und auch in den Folgeminuten traten vor allem die Slowaken offensiv in Erscheinung. So fiel der Führungstreffer der Gäste durch Zatovic aus der Drehung auch nicht vollends aus heiterem Himmel. In der deutschen Offensive fehlte es dagegen anfangs oftmals an der Passgenauigkeit und dem richtigen Timing, um gefährlich zum Abschluss zu kommen.

Im Laufe der ersten Halbzeit kam die DFB-Auswahl dann aber immer besser ins Spiel. Erst scheiterte Muhammet Sözer an der Fußabwehr des slowakischen Torwarts Marek Kusnir, dann verhinderte der Pfosten den deutschen Ausgleichstreffer durch Fouad Aghnima (10.). Pfostenpech hatte nur vier Minuten später auch Suad Ak nach einem Fehler im Aufbauspiel der Slowaken (14.). Der Ausgleich lag in der Luft, und er fiel schließlich durch Wittig - diesmal mit Hilfe der Unterkante der Latte (17.). Auch eine Minute später war Deutschland wieder mit dem Pfosten im Bunde, als Zatovic den Ball im Liegen ans Torgestänge bugsierte (18.).

Wittig wird zum Matchwinner

Nach der Pause blieb die Partie umkämpft mit guten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Auf den erneuten Vorteil für die Slowaken fand Sözer mit dem Ausgleich erneut die richtige Antwort (27.). In der 31. Minute hatte das DFB-Team Glück, dass Marek Belanik einen Ball vor dem Tor freistehend unter das Hallendach drosch. Auf der anderen Seite hatte Wittig mit einem Schuss von nahe der Mittellinie seinerseits schon wieder Pech mit dem Außenpfosten (31.). Als es weiter hin und her ging, brachte Wittig die deutsche Mannschaft erstmals auf die Siegerstraße (32.), doch Drahovsky war nach einer Auszeit hellwach und glich erneut aus (35.). In den Schlussminuten stand das Spiel Spitz auf Knopf - mit dem besseren Ende für Deutschland, als Wittig zum Matchwinner wurde.

In den weiteren Gruppenspielen der Eliterunde trifft das Loosveld-Team am 15. Dezember in Slavonski Brod auf Kroatien, ehe zum Abschluss der Eliterunde am 20. Dezember das Heimspiel in Dresden gegen Frankreich ansteht. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Futsal-Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan.

[sid/bt]