DFB-Futsalauswahl peilt gegen Slowakei erste Punkte an

Die nächste Chance auf die ersten Punkte: Nach den beiden Niederlagen gegen Kroatien (1:5) und Frankreich (2:6) zum Auftakt in die Eliterunde der WM-Qualifikation trifft die deutsche Futsal-Nationalmannschaft heute (ab 18.30 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena auf die Slowakei. Die Partie wird live auf dem YouTube- und dem Twitch-Kanal des DFB übertragen. Im Pay-TV ist das Spiel bei DAZN zu sehen.

"Ich erhoffe mir, dass wir gegen die Slowaken die ersten Punkte in der Eliterunde holen und das Spielfeld als Sieger verlassen", sagt Cheftrainer Marcel Loosveld. "Die Slowakei sehe ich im Vergleich zu unseren beiden anderen Gruppengegnern eher auf Augenhöhe und erwarte zwei enge Spiele."

Zuletzt zwei Remis gegen Slowakei

Denn schon vier Tage nach der Partie in Göppingen steht im slowakischen Levice das Rückspiel an. Bereits in der Hauptrunde der WM-Qualifikation traf die DFB-Auswahl zweimal auf die Slowakei, kam dabei zu zwei Unentschieden (1:1 und 0:0) und ebnete sich damit den Weg unter die Top 20 Europas beziehungsweise in die aktuell laufende Eliterunde.

Gegen jeden der drei Gruppengegner wird in der Eliterunde bis Ende Dezember je ein Heim- und ein Auswärtsspiel ausgetragen. In den weiteren Gruppenspielen der Eliterunde trifft das Loosveld-Team am 15. Dezember in Slavonski Brod auf Kroatien, ehe zum Abschluss der Eliterunde am 20. Dezember das Heimspiel in Dresden gegen Frankreich ansteht. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Futsal-Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan.

