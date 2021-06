DFB-Fußball-Abzeichen: Zeig', was du kannst

Du möchtest passen, dribbeln und schießen wie unsere Nationalspieler*innen Lena Oberdorf und Kai Havertz? Dann zeig', was Du kannst! Mach' mit beim DFB-Fußball-Abzeichen und erhalte Tipps von DFB-Ernährungspartner REWE.

Die Tage werden länger, die Temperaturen höher und dank sinkender Inzidenzzahlen werden deutschlandweit dringend notwendige Lockerungen auch im Amateurfußball umgesetzt. Nach der Corona-bedingten Pause bietet sich das DFB-Fußballabzeichen als optimaler Wiedereinstieg ins Training an.

Bereits seit 1999 besucht der Deutsche Fußball-Bund zahlreiche Vereine. Seit 2013 können auch Schulen mitmachen. Das Abzeichen ermöglicht ein abwechslungsreiches und vor allem kontaktfreies Training, was während der Corona-Pandemie ganz besonders praktisch ist. Noch vorhandene Einschränkungen fallen weniger ins Gewicht und auch das Infektionsrisiko wird noch weiter minimiert, als es beim Sport im Freien ohnehin bereits der Fall ist.

Das DFB-Fußball-Abzeichen richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche. Innerhalb der fünf Stationen sind unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt:

Dribbelkünstler + Ernährungstipps von REWE

Elferkönig

Kurzpass-Ass

Flankengeber

Kopfballkönig

Für Grundschulkinder gibt es das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen, das lediglich aus den Stationen Dribbelkünstler, Elferkönig und Kurzpass-Ass besteht.

An jeder dieser Stationen können die Spieler*innen bis zu 60 Punkte sammeln. Je nach Punkteanzahl erhalten die Teilnehmer*innen eine Urkunde in Gold, Silber oder Bronze. Zusätzlich gibt es die REWE-Urkundenmappen mit praktischen Ernährungstipps und einen offiziellen Pin zum DFB-Fußball-Abzeichen.

Neben einer sauberen Technik spielt im Fußball auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Die Station "Dribbelkünstler" steht mit Unterstützung des DFB-Ernährungspartners REWE daher ganz im Zeichen einer gesunden Ernährung. Mithilfe der "5 am Tag"-Regel wird den jungen Teilnehmer*innen spielerisch beigebracht, wie wichtig Obst und Gemüse für eine ausgewogene Ernährung ist. Bestenfalls zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse am Tag sollte man pro Tag zu sich nehmen (eine Portion ist eine Handvoll). Macht zusammen: 5 am Tag!

Zur Durchführung der Veranstaltung erhalten Vereine und Schulen ein umfangreiches Paket mit kostenlosen Materialien. Darin enthalten sind unter anderem Ankündigungsplakate und Stationsposter. REWE stellt zudem zehn farblich passende Lebensmittelhütchen und ein Zieltor-Schild zur Verfügung. Viele weitere wichtige Tipps sowie spannende Videos zur gesunden Ernährung stellt DFB-Ernährungspartner REWE auf torhunger.de bereit – einfach mal anklicken.

Euer Interesse ist geweckt? Egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Lehrkräfte, die für die Kinder einen ganz besonderen Tag planen möchten: Nutzt die Gelegenheit, Schüler*innen oder Vereinsspieler*innen den Spaß am Spiel zurückzubringen. Lasst sie ihren Idolen nacheifern und Erfolge am Ball feiern. Getreu dem Motto: Zeig', was Du kannst!

Alle Infos zur Anmeldung sind hier zu finden. Und hier geht's zum FAQ zum DFB-Fußball-Abzeichen.

[dfb]