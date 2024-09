DFB führt U 23-Nationalteam der Frauen ein

In der Saison 2024/2025 wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an einer europäischen Spielrunde für U 23-Nationalmannschaften der Frauen teilnehmen. Hierfür wird für die entsprechende Saison die U 20 zu einer U 23 und von DFB-Trainerin Kathrin Peter und ihrem Team betreut.

Da die U 20-WM in einem Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird, soll die U 23-Spielrunde den Spielbetrieb im weiblichen U-Bereich in den Zeiträumen zwischen U 20-Weltmeisterschaften gewährleisten - und für den Fall, dass sich die U 20-Auswahl nicht für eine WM-Endrunde qualifiziert.

Spielerinnen auf höchstem Niveau weiterentwickeln

Damit besetzt der DFB künftig alle relevanten Altersbereiche im weiblichen U-Bereich von der U 15 bis zur U 23 und gewährleistet eine durchgängige Förderung. Die U 23 bildet dabei keine zusätzliche Mannschaft, sondern ersetzt die U 20 lediglich in den entsprechenden genannten Zeiträumen. Auf diese Weise sollen sich Spielerinnen, die auf dem Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft sind oder zu deren erweiterten Kreis zählen, auf höchstem internationalen Niveau weiterentwickeln. Zudem haben auch eine begrenzte Anzahl älterer Spielerinnen die Möglichkeit, sich gegen internationale Topmannschaften zu zeigen.

Insgesamt zehn Nationen nehmen an der U 23-Runde teil, unter anderem Spitzenverbände wie Spanien, England, Frankreich, Schweden oder Italien. Die Spielrunde wurde vor zwei Jahren eingeführt und von den Fußballverbänden der Niederlande, Schweden, Norwegen und England organisiert. Teilnehmen können alle Spielerinnen, die am 1. Januar 2002 oder danach geboren wurden. Darüber hinaus dürfen pro Partie auch maximal fünf Spielerinnen antreten, die älter sind.

Künzer: "Weichenstellung im Sinne der Weiterentwicklung"

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagt: "Fast alle europäischen Topnationen nehmen an der Spielrunde teil. Es ist wichtig, dass wir nun auch diesen Schritt gehen. Die U 23-Spielrunde und damit internationale Vergleiche mit Spitzenmannschaften sind ein weiterer Baustein für das Ziel, uns wieder dauerhaft in der Weltspitze zu etablieren. Es ist eine Weichenstellung im Sinne der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Förderung der Spielerinnen, die wir in Abstimmung mit den europäischen Topverbänden und unseren Vereinen vorgenommen haben."

Die DFB-Auswahl empfängt in ihrem ersten Spiel am 24. Oktober Frankreich, gefolgt von der Auswärtsbegegnung in Italien am 28. Oktober. Zudem zählen Spanien und Belgien zur DFB-Staffel. Gespielt wird in zwei Gruppen à fünf Teams bis zum Februar 2025. In Gruppe B treten England, die Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden an. Die Zusammenstellung wurde ausgelost. Im April 2025 wird die Runde dann mit den Platzierungsspielen abgeschlossen.

[as]