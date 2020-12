Steigt als vierter deutscher Schiedsrichter in die Elite Category auf: Tobias Stieler

DFB führend: Vier Schiedsrichter in UEFA-Elite-Kategorie

Eine besondere Auszeichnung und internationale Wertschätzung erfährt der Deutschen Fußball-Bund (DFB) durch den Aufstieg von Schiedsrichter Tobias Stieler in die Elite Category der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Zur Elite Category, der höchsten Einstufung im europäischen Schiedsrichterwesen, gehören aus Deutschland ab 2021 mit Deniz Aytekin, Dr. Felix Brych, Tobias Stieler und Felix Zwayer insgesamt vier Referees. Der DFB ist damit europaweit der einzige Verband, der in der Elite-Kategorie der UEFA vier Unparteiische stellt.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter Elite-Schiedsrichter beim DFB, sagt: "Glückwunsch an Tobias Stieler, denn das ist schon etwas ganz Besonderes, international in der höchsten Kategorie eingestuft zu werden. Ich drücke ihm die Daumen, dass er seine positive persönliche Entwicklung fortsetzt und auch auf dieser Ebene mit prima Spielleitungen und guten Entscheidungen auffällt. Dass wir im Moment mit vier Schiedsrichtern in der Elite-Kategorie vertreten sind, spiegelt auch die Wertschätzung wider, die unsere Schiedsrichter international genießen.“

Zehn deutsche FIFA-Referees

Derweil wurden die Nominierungen von Franziska Wildfeuer durch den Schiedsrichterausschuss des DFB und Christian Dietz durch die Sportliche Leitung Elite-Schiedsrichter für die FIFA-Liste 2021 durch den Weltverband FIFA bestätigt. Schiedsrichterin Wildfeuer ersetzt Bibiana Steinhaus, die ihre nationale und internationale Schiedsrichterinnen-Laufbahn Ende September beendete. Assistent Dietz rückt für Mike Pickel auf die FIFA-Liste, der altersbedingt auf FIFA-Ebene ausscheidet.

Deniz Aytekin, Dr. Felix Brych, Bastian Dankert, Christian Dingert, Marco Fritz, Harm Osmers, Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Tobias Stieler und Felix Zwayer werden weiterhin für den DFB international im Einsatz sein. Neben den zehn deutschen FIFA-Referees wurden auch Bibiana Steinhaus, die in der Bundesliga weiterhin als Video-Assistentin fungiert, und Tobias Welz, in der Bundesliga seit 2010 und FIFA-Schiedsrichter von 2013 bis 2019, durch den Weltverband als Video Match Official bestätigt. Einem entsprechenden Antrag der Sportlichen Leitung Elite-Schiedsrichter stimmte das DFB-Präsidium bereits zu.

