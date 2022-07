DFB-Frauen werden am Frankfurter Römer empfangen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt gegen Gastgeber England am Sonntag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei DAZN) im Londoner Wembleystadion vor fast 90.000 Fans um ihren neunten EM-Titel. Unabhängig vom Ausgang des EM-Finals werden sich die deutschen Fußballerinnen am Montag auf dem Rathausbalkon am Frankfurter Römer ihren Fans präsentieren.

Die Mannschaft wird mit dem Bus vom Flughafen zum Römer fahren. Ab 14 Uhr führt Moderator Daniel Fischer von Hitradio FFH durch das Vorprogramm, um circa 16 Uhr wird die Mannschaft am Römer empfangen. Die ARD überträgt live ab 16.10 Uhr den offiziellen Empfang auf dem Römer. Auch ein Bus des Fan Club Nationalmannschaft wird vor Ort sein. Fans wird es empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

[dfb]