DFB-Frauen vor der 500: Imposante Zahlen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit einem Jubiläum in die Europameisterschaft in England - ihr 500. Länderspiel steht an. DFB.de liefert die wichtigsten Fakten zu diesem Anlass.

Die Länderspielbilanz: 349 Siege, 65 Unentschieden, 85 Niederlagen

Tore: 1456:389

Tore pro Spiel: 2,89

Der Startschuss: Am 10. November 1982 gab es in Koblenz ein 5:1 gegen die Schweiz

Häufigste Gegner: Norwegen (42-mal) vor USA (36) und China (31)

Höchster Sieg: 17:0 gegen Kasachstan (19. November 2011 in Wiesbaden)

EM-Bilanz: 48 Spiele, 37 Siege, 8 Unentschieden, 3 Niederlagen. Acht Europameistertitel sind Rekord - die DFB-Frauen gewannen damit 75 Prozent der bisherigen zwölf EM-Turniere.

Die Titel: Olympia Gold in Rio (2016), zweimal Weltmeister (2003 und 2007) und achtmal Europameister (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).

Rekordspielerin: Birgit Prinz (214 Spiele)

Rekordtorschützin: Birgit Prinz (128 Tore)

Bilanz in Jubiläumsspielen (in 50er-Abständen): 8 Siege, 1 Niederlage, 35:3 Tore

