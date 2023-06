DFB-Frauen starten in WM-Vorbereitung

Am heutigen Dienstag hat für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Teil eins der WM-Vorbereitungslehrgänge in Herzogenaurach begonnen. Das Team bezieht hierfür wie im Vorjahr den adidas Homeground und absolviert am späten Nachmittag bereits eine erste Aktivierungseinheit im Adi-Dassler Stadion. Am 28. Juni endet der erste Teil des Trainingslagers, ehe es vom 1. bis zum 8. Juli in die zweite Woche des Vorbereitungslehrgangs geht. Am 11. Juli reisen die DFB-Frauen in Richtung WM nach Australien.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir freuen uns sehr, nun wieder mit der Mannschaft zusammenzukommen und in die WM-Vorbereitungslehrgänge bei adidas in Herzogenaurach zu starten. Wir wollen die zwei Lehrgänge bestmöglich nutzen, um mit den Spielerinnen individuell sowie im Team an den sportlichen Themen zu arbeiten, die wir in den vergangenen Länderspielen noch nicht so gut auf den Platz gebracht haben. Das Länderspiel gegen Vietnam ist für uns ein Spiel, das wir in unseren Trainingsprozess der ersten Woche einbinden werden. Und das Spiel gegen Sambia soll uns auch emotional noch mal so richtig pushen, da es unser letztes Testspiel vor der WM ist. Wir haben eine enorm hohe Qualität im Kader. Daher steht außer Frage, dass die Nominierung am Ende des zweiten Lehrgangs eine besondere Herausforderung wird."

Zwei Länderspiele vor der WM

Im Rahmen des ersten Vorbereitungslehrgangs in Herzogenaurach stehen sowohl einige Trainingseinheiten als auch das erste von zwei Testspielen an. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft hierfür am kommenden Samstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) auf das Team aus Vietnam. Die Partie wird im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach ausgetragen. Des Weiteren absolvieren die DFB-Frauen am Freitag, 7. Juli (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), ein zweites Testspiel im Fürther Sportpark Ronhof gegen Sambia.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 findet vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland statt. ARD und ZDF übertragen alle Spiele des Turniers live im Fernsehen.

[ab]