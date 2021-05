DFB-Frauen spielen in Offenbach gegen Chile

Der Austragungsort für das Heimspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am 15. Juni (ab 15 Uhr, live im ZDF) gegen Chile steht fest: Die DFB-Auswahl wird ihr letztes Spiel vor der Sommerpause im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach austragen. Das entschied das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag im Umlaufverfahren.

Einige Tage zuvor trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auswärts in Straßburg auf Frankreich (10. Juni, ab 21.10 Uhr, live auf www.sportschau.de). Die beiden Partien sind die letzten vor der Länderspielpause im Sommer, ehe die DFB-Auswahl im September in die Qualifikation für die WM 2023 einsteigt.