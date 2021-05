DFB-Frauen spielen im Juni gegen Frankreich

Die Frauen-Nationalmannschaft trifft im Rahmen ihrer nächsten Abstellungsphase auf einen hochkarätigen Gegner: Am 10. Juni (ab 21.10 Uhr, live auf www.sportschau.de) spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auswärts in Straßburg gegen Frankreich. Ein weiteres Testspiel soll am 15. Juni ausgetragen werden - die Verhandlungen mit dem zweiten Gegner sind in der finalen Phase, weitere Informationen dazu folgen in den nächsten Tagen. Ursprünglich war im Juni eine Reise in die USA mit Partien gegen die Weltmeisterinnen geplant, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir sind froh, dass wir nach der Absage unserer USA-Reise kurzfristig sehr gute Testspiele organisieren konnten. Danke an dieser Stelle auch nochmal an unser Teammanagement, das hier tolle Arbeit geleistet hat."

Die Bundestrainerin weiter: "Frankreich ist eine Weltklassemannschaft mit Spielerinnen, die über individuell herausragende Fähigkeiten verfügen. Unser Ziel ist es, an die guten Leistungen unserer letzten beiden Länderspiele anzuknüpfen."