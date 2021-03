DFB-Frauen spielen gegen Australien und Norwegen in Wiesbaden

Die Frauen-Nationalmannschaft trifft im Rahmen ihrer beiden Heimspiele im April in der BRITA-Arena in Wiesbaden auf zwei hochkarätige Gegner: Im ersten Spiel am Samstag, 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD), kommt es zur Partie gegen Australien, in der zweiten Begegnung am Dienstag, 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF), zum Duell mit Norwegen.

Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Mit Australien und Norwegen treffen wir auf zwei Gegner, die zu den Topnationen weltweit zählen. Beide Teams sind bekannt für ihren physisch geprägten und dynamischen Fußball. In der australischen Mannschaft stehen die meisten Spielerinnen in den europäischen Topligen unter Vertrag, zudem haben sie mit Tony Gustavsson einen sehr erfahrenen und ambitionierten Trainer, der schon mit Pia Sundhage und Jill Ellis überaus erfolgreich zusammengearbeitet hat."

"Brauchen Begegnungen auf Topniveau für unseren Reifeprozess"

Die Bundestrainerin weiter: "Die Spiele gegen Norwegen sind seit Jahren Klassiker für uns. Ich erinnere mich an viele enge Partien. Norwegen hat den Frauenfußball der vergangenen Jahrzehnte geprägt und zählt seit Jahren zu den herausragenden europäischen Teams. Wir freuen uns sehr auf diese beiden Gegner. Die Spiele werden unsere junge Mannschaft wieder ein Stück weiterbringen. Wir brauchen diese Begegnungen auf Topniveau für unseren Reifeprozess."

Das Länderspieljahr 2021 hatte für die Frauen-Nationalmannschaft Mitte Februar mit Spielen gegen Belgien (2:0) und die Niederlande (1:2) begonnen. Der DFB-Auswahl war zuvor die Qualifikation für die EM in England souverän gelungen. Die Endrunde war aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2022 verschoben worden.

[as]