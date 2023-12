DFB-Frauen setzen Zeichen gegen Gewalt

Stoppt Gewalt gegen Frauen: Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine (Ex-) Partnerin. Die Frauen-Nationalmannschaft unterstützt in diesem Jahr erneut die UN Women Deutschland-Kampagne "Orange the World", die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Die Kampagne findet jährlich zwischen dem 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen", und dem 10. Dezember, dem "Internationalen Tag der Menschenrechte", statt.

Beim Aufwärmen vor dem UEFA Women's Nations League-Spiel gegen Dänemark in Rostock trugen die Spielerinnen spezielle Trainingsshirts mit dem Aufdruck "Stopp Gewalt gegen Frauen" und setzen somit gemeinsam ein Zeichen. Zusätzlich wurde im Stadion selbst auf die Aktion durch das Stadion-TV und Branding im Stadion hingewiesen. Vor dem Nations-League-Spiel gegen Wales am Dienstag (ab 19.30 Uhr MEZ, live bei sportschau.de) werden die Spielerinnen das Trainingsshirt "Stopp Gewalt gegen Frauen" ebenfalls zum Aufwärmen tragen.

Huth: "Gewalt gegen Frauen hat keinen Platz in unserer Gesellschaft"

Nationalspielerin Svenja Huth sagt: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat keinen Platz in unserer Gesellschaft! Doch leider sind die Zahlen noch immer schockierend. Umso wichtiger ist es, das Thema zu enttabuisieren und regelmäßig darauf aufmerksam zu machen. Daher stand für uns als Frauen-Nationalmannschaft außer Frage, auch in diesem Jahr die Kampagne Orange The World mit einem klaren Zeichen im Rahmen unseres Nations-League-Spiels zu unterstützen."

Der Kampf gegen Gewalt an Frauen ist für die Spielerinnen der Nationalmannschaft schon länger ein wichtiges Thema: Neben der jährlichen Unterstützung des Orange Day trug Kapitänin Alexandra Popp bei der WM 2023 eine Armbinde mit dem Slogan "Vereint gegen Gewalt gegen Frauen".

UN Women Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein. Schon 1991 wurde die Kampagne "Orange the World" vom Women's Global Leadership initiiert. Sie ist seit 2008 Teil der Kampagne "UNiTe to End Violence against Women" des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Betroffene finden unter der Nummer 08000 116 016 und per Onlineberatung vertraulich und kostenfrei an 365 Tagen, rund um die Uhr, anonym, mehrsprachig und barrierefrei Hilfe und Unterstützung beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Das Hilfetelefon ist das erste 24-Stunden-Beratungsangebot für Deutschland. Weitere Informationen zum Thema gibt es auch auf der Seite www.gewalt-stoppen.org des Vereins UN Women Deutschland.

[sy]