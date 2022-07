DFB-Frauen setzen nach Halbfinale neue digitale Maßstäbe

Die DFB-Frauen sichern sich ihren Platz im Finale der Europameisterschaft gegen die englische Mannschaft bei deren Heim-EM. Der sportliche Erfolg der deutschen Fußballerinnen spiegelt sich auch im Wachstum der TV-Reichweite und des Marktanteils wider. Auch die Social Media-Kanäle des DFB-Frauenteams können seit Beginn der Europameisterschaft ein signifikantes Wachstum verzeichnen.

Seit dem Auftaktspiel am 8. Juli gegen Dänemark hat sich die die TV-Reichweite im Free-TV von 5,95 Mio. TV-Zuschauer*innen auf 12,18 Mio. Zuschauer*innen im Halbfinale mehr als verdoppelt. Analog stieg der Marktanteil zur Prime Time von 25,9% initial auf 47,2% im Halbfinale. Das entspricht einem Wachstum von 82% im Laufe des Turniers.

Auch die Social-Media-Kanäle der Frauen-Nationalmannschaft haben bisher einen deutlichen Anstieg in der Followerschaft erzielt. Dabei stechen insbesondere die Plattformen Instagram und der im letzten Monat frisch gelaunchte TikTok-Kanal des DFB heraus. Während dfb_frauenteam auf Instagram seit Beginn des Wettbewerbs seine Followerschaft um 67% erhöhen konnte, sowie mit exklusiven Einblicken Content mit bis zu 8,5 Mio. Views generieren konnte, schafft der TikTok-Kanal satte 112% Anstieg in seiner Followerschaft. Die durchschnittliche Engagement-Rate von 12,5% auf dem Instagram-Kanal der Frauen-Nationalmannschaft seit Beginn der EM ist als überdurchschnittlich zu bewerten. Auf dem DFB TikTok-Kanal werden im Zeitraum der EM vorwiegend Inhalte der Frauen-Nationalmannschaft geteilt, zukünftig wird die Plattform auch markenübergreifend mit vielfältigem Short-Form-Content bespielt.

Das große Finale der UEFA Women’s EURO Deutschland vs. England sendet das Erste am Sonntag, 31. Juli um 18 Uhr MESZ live aus dem Wembley-Stadion in London.

[dfb]