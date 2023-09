DFB-Frauen mit drei Neuen gegen Island

Co-Trainerin Britta Carlson, die die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ersetzt, nimmt für die zweite Partie der Frauen-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League heute (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) drei Änderungen in der Startaufstellung vor: Lena Lattwein, Giulia Gwinn und Jule Brand rücken im Vergleich zum 0:2 gegen Dänemark am Freitag für Felicitas Rauch, Nicole Anyomi und Lina Magull ins Team.

Die deutsche Aufstellung: Frohms - Hendrich, Hegering, Oberdorf, Lohmann, Popp (C), Lattwein, Gwinn, Bühl, Brand, Linder.

[dfb]