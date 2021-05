DFB-Frauen: Letztes Heimspiel vor der Sommerpause gegen Chile

Der zweite Gegner für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Rahmen ihrer Abstellungsperiode im Juni steht fest: Die DFB-Auswahl trifft am 15. Juni (ab 15 Uhr, live im ZDF) in einem Heimspiel auf Chile. Der Austragungsort für dieses Spiel wird zeitnah bekanntgegeben.

Fünf Tage zuvor am 10. Juni (ab 21.10 Uhr, live auf Sportschau.de) spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auswärts in Straßburg gegen Frankreich. Ursprünglich war in diesem Zeitraum eine Reise in die USA mit Partien gegen die Weltmeisterinnen geplant, die allerdings aufgrund der Pandemie abgesagt worden war.

Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Chile ist ein interessanter Gegner für uns, denn gegen südamerikanische Mannschaften hat man nicht so oft die Möglichkeit, zu testen. Zusammen mit dem Spiel gegen Frankreich haben wir somit zwei Begegnungen, die unser junges Team in seiner Entwicklung wieder ein Stück weiterbringen werden."