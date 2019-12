DFB-Frauen in Wembley: Eurosport überträgt live im Free-TV

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist es zum Abschluss des Länderspieljahres ein echtes Highlight: Am Samstag, 9. November (ab 18.30 Uhr MEZ), trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg im ausverkauften Wembley-Stadion auf England - und Eurosport ist live dabei: Die Begegnung wird auf dem Free-TV-Kanal des Senders, Eurosport 1, ausgestrahlt. Kommentator ist Matthias Stach.

In der laufenden Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 überzeugte das deutsche Team zuletzt mit klaren Siegen gegen Griechenland und die Ukraine. Im direkten Vergleich mit England liegt die DFB-Auswahl zwar mit 20 Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage klar vorne. In Wembley wird das Kräftemessen gegen den WM-Vierten, der in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen hat, jedoch eine Partie auf Augenhöhe.

Mit dem Länderspiel zwischen England und Deutschland erweitert Eurosport sein Engagement im Frauenfußball. Seit dieser Saison überträgt der Sender regelmäßig das Freitagabendspiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bei Eurosport 1 und ist somit eine feste Anlaufstelle für alle Frauenfußball-Fans im Free-TV.