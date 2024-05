DFB-Frauen in Rostock gegen Polen live im TV und Stream

Bei einem Heimsieg der Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) gegen Polen in der EM-Qualifikation in Rostock wäre das Ticket zur Endrunde im Juli 2025 in der Schweiz schon zum Greifen nah. DFB.de hat die wichtigsten Fakten und Infos zum Spiel.

Wo ist das Spiel gegen Polen live zu sehen?

Alle deutschen Partien der Qualifikation zur EM 2025 werden live in der ARD oder dem ZDF übertragen. Für das Heimspiel in Rostock geht das ZDF heute um 20.15 Uhr zur Prime Time auf Sendung. Als Reporterin ist Katja Streso vor Ort, es kommetiert Gari Paubandt, Analysen zum Spiel gibt es von Expertin Kathrin Lehmann. Natürlich kann das Spiel auch online in der ZDF-Mediathek verfolgt werden.

Gibt's noch Tickets für das Spiel in Rostock?

Mehr als 18.500 Eintrittskarten sind bereits vergriffen, die DFB-Frauen können sich im Ostseestadion einmal mehr auf eine großartige Kulisse freuen. Restkarten für die Partie sind noch im DFB-Ticketportal, die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) oder an der Abendkasse erhältlich.

Wie schaffen es die DFB-Frauen zur EM?

Die neue EM-Qualifikation wird über die UEFA Women's Nations League ausgespielt. Der einfachste Weg wäre einer der ersten beiden Plätze in der Gruppe mit Island, Polen und Österreich. Denn acht der 15 verfügbaren Tickets für die UEFA Women's EURO 2025 werden direkt über die Platzierungen in der Liga A vergeben. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams in den Gruppen A1 bis A4 sind sicher beim Turnier in der Schweiz dabei. Die Dritt- und Viertplatzierten Teams der Liga A sind für Playoffs qualifiziert und dort gesetzt, haben also definitiv eine weitere Chance auf die Qualifikation.

Wie ist die Lage in der deutschen Qualigruppe?

Gut. Nach Siegen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) ist das DFB-Team mit sechs Punkten auf Kurs. Die beiden bisherigen Gruppengegner sind mit drei Zählern in Lauerposition. Polen hat seine ersten beiden Spiele verloren und sollte gegen Deutschland punkten, wenn sie noch realistische Chancen auf einen der ersten beiden Plätze haben wollen.

Mit welchem Kader treten die DFB-Frauen an?

Bundestrainer Horst Hrubesch stehen für die beiden EM-Qualifikationsspiele heute sowie am Dienstag (ab 18 Uhr, live in der ARD) im polnischen Gdynia gegen Polen 23 Spielerinnen zur Verfügung. Kapitänin Alexandra Popp sowie Abwehrspielerin Marina Hegering vom VfL Wolfsburg sind beide in den Nationalmannschaftskreis zurückgekehrt, nachdem Popp wegen Kniebeschwerden sowie Hegering aufgrund eines Muskelfaserrisses bei der vergangenen Maßnahme gefehlt hatten. Verletzungsbedingt verzichten muss Hrubesch dagegen auf Mittelfeldspielerin Sara Däbritz von Olympique Lyon.

Was sagt Horst Hrubesch zu Gegner Polen?

"Wir wollen das Spiel von Anfang an dominieren und die drei Punkte hier behalten. Wir tun gut daran, mit 100 Prozent an die Sache heranzugehen", sagt der Bundestrainer. "Dass sie mit Ewa Pajor eine gute Stürmerin haben, die dazu in der Lage ist, Spiele zu entscheiden, das wissen wir. Polen ist in den beiden Spielen, die sich gemacht haben, etwas unter Wert geschlagen worden. Wir haben gesehen, dass die Polinnen schon kicken können. Aber wenn wir die Dinge zeigen, die uns auszeichnen, muss die Aufgabe für uns aber absolut machbar sein."

Wie ist die Bilanz gegen Polen?

Die bisherigen vier Länderspiele gegen Polen liegen allesamt mehr als 29 Jahre zurück. Bei vier Siegen mit einer Tordifferenz von 21:1 Treffern ist die Weste der DFB-Frauen in direkten Duellen bislang nahezu unbefleckt.

Wie geht es nach den Polen-Spielen weiter?

Bevor die DFB-Frauen mit den beiden anschließenden EM-Qualifikationsspielen in die Olympia-Vorbereitung startet, geht es für die Spielerinnen nach einer kräftezehrenden Saison erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Am 12. und 16. Juli steht der letzte besagte Doppelspieltag gegen Island und Österreich im Kampf um das EM-Ticket auf dem Plan. Das Olympische Fußballturnier in Paris startet für die DFB-Frauen am 25. Juli.

Was müssen Stadionbesuchende wissen?

Alle wichtigen Informationen zur Anreise, Verbotsgegenständen und mehr gibt es hier in den Fan-Infos für das Länderspiel in Rostock.

