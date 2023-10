Niederlage im Hinspiel in Dänemark: Die DFB-Frauen wollen Revanche

DFB-Frauen in Rostock: Bereits 10.000 Tickets verkauft

Am Freitag, 1. Dezember (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in ihrem letzten Heimspiel der UEFA Women's Nations League-Gruppenphase in Rostock auf Dänemark. Der Ticketverkauf für die Partie im Ostseestadion im DFB-Ticketportal läuft und die Nachfrage ist jetzt schon groß: 10.000 Eintrittskarten wurden schon verkauft.

Sitzplatzkarten werden in drei Kategorien erhältlich sein und zwischen 15 und 25 Euro kosten (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen über den Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern unter www.lfvm-v.de/ger-den/gruppentickets zu erwerben.

Nach zwei Spieltagen belegt die DFB-Auswahl in Gruppe A 3 der Nations League Platz zwei hinter Dänemark. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Finalrunde der Top 4-Nationen, die vom 21. bis 28. Februar 2024 ausgetragen wird. Die beiden Finalisten qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für das Olympische Fußballturnier 2024. Erreichen die Französinnen das Endspiel, erhält der Drittplatzierte das noch offene Olympiaticket.

[dfb]