DFB-Frauen in Essen gegen Irland

Im ersten Länderspiel nach der coronabedingten Fußballpause trifft die Frauen-Nationalmannschaft am 19. September (ab 14 Uhr, live im ZDF) in Essen auf Irland. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main. Die Begegnung ist die fünfte Partie im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 in England.

Bislang weist die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine makellose Bilanz von vier Siegen in vier Spielen und 31 Toren ohne Gegentreffer auf. Die Tabelle der Gruppe 9 wird angeführt von Irland, das bei einem Spiel mehr 13 Punkte auf dem Konto hat.

MVT: "Brennen darauf, wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen"

Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Spielerinnen nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. Mein gesamtes Trainerteam und die Spielerinnen brennen darauf, endlich wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen. In Essen haben wir ein sehr wichtiges Spiel gegen den Gruppenersten. Die Irinnen werden alles dafür tun, um gegen uns zu punkten. Sie haben eine physisch sehr präsente Mannschaft, die jedes Duell annimmt. Daher wissen wir schon jetzt, dass wir an dem tollen Frauenfußball-Standort Essen auf eine Mannschaft mit einer großartigen Mentalität treffen werden."

Ursprünglich hätte das EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 11. April im Preußenstadion von Preußen Münster stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die EM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Montenegro seitens der UEFA ebenfalls abgesagt.

In der deutschen EM-Qualifikationsgruppe 9 sind neben Irland die Nationalmannschaften aus der Ukraine, Montenegro und Griechenland vertreten. Die weiteren Spielorte für die restlichen Qualifikationsspiele werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.