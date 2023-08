DFB-Frauen in Bochum: Jetzt Tickets sichern

Die Frauen-Nationalmannschaft wird ihr erstes Heimspiel nach der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland in Bochum austragen. Am 26. September (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Rahmen der neu geschaffenen UEFA Women's Nations League auf Island.

Tickets für das Länderspiel im Vonovia-Ruhrstadion sind ab sofort im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.

Zum Ticketvorverkauf

Sitzplatzkarten werden in drei Kategorien erhältlich sein und zwischen 15 und 25 Euro kosten (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Für die DFB-Frauen wird die Partie in Bochum bereits das zweite Gruppenspiel des neu eingeführten UEFA-Wettbewerbs sein. Zuvor tritt das Team am 22. September in Dänemark an.

Die beiden Finalisten der UEFA Women’s Nations League qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für das Olympische Fußballturnier 2024. Erreichen die Französinnen das Endspiel, erhält der Drittplatzierte das noch offene Olympia-Ticket.

[dfb]