DFB-Frauen gewinnen vorletzten WM-Test gegen Vietnam

Sieg ohne Glanz im WM-Test: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das vorletzte Spiel vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) gegen Vietnam mit 2:1 (1:0) in Offenbach gewonnen.

Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim markierte in der dritten Minute die Führung vor 13.652 Zuschauern am Bieberer Berg, darunter auch die deutschen Weltmeisterinnen von 2003, die am Samstag ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert hatten. Die zur Halbzeit eingewechselte Janina Minge vom SC Freiburg "erlöste" den Vizeeuropameister in der 80. Minute mit ihrem ersten Länderspieltor zum 2:0. Thi Thanh Nha Nguyen (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den Ehrentreffer der Gäste.

"Das ist nicht die Idee, wie wir Fußball spielen wollen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach der Partie im ZDF. "Es gibt in allen Bereichen noch ganz viel zu arbeiten und ganz viel zu tun. Wir sind bei 40 Prozent. Wir mussten heute die Mannschaft zusammenwürfeln. Es ging nicht nur darum, dass wir bestimmte Spielerinnen sehen wollten, sondern auch bringen mussten."

Krumbiegel: "Da ist noch einiges zu tun"

Torschützin Krumbiegel meinte: "Am Ende freuen wir uns über den Sieg. Aber man hat auch gesehen, dass wir bis zur WM noch einiges zu arbeiten haben. Wir haben so noch nie zusammen gespielt und sind auch noch am Anfang der Vorbereitung, aber da ist noch einiges zu tun. Am Ende steht der Sieg und die gute Stimmung hier in Offenbach."

"Wir sind noch nicht so weit", sagte die Bundestrainerin schon vor der Partie im ZDF und bezog sich dabei auf die unterschiedlichen Belastungen ihrer Spielerinnen nach der Saison. So verteidigten vor Merle Frohms Sarai Linder in ihrem ersten Startelfeinsatz für die DFB-Frauen sowie Chantal Hagel auf den Außenbahnen. Neben Sara Doorsoun vertraute die Bundestrainerin auf Sjoeke Nüsken in der Innenverteidigung. Auf der Doppelsechs sollten Sara Däbritz, die in Offenbach die Binde trug, und Lena Lattwein das Spiel hinter den Offensivkräften Nicole Anyomi, Laura Freigang und Krumbiegel sowie Debütantin Melissa Kössler ankurbeln.

Führung schon nach drei Minuten

Dies funktionierte in den ersten Minuten gut. Mit viel Elan ging das DFB-Team den ersten Vergleich mit Vietnam überhaupt an. So stand es nach 180 Sekunden schon 1:0 für Deutschland. Anyomi setzte sich auf der rechten Angriffsseite stark durch, passte flach an den ersten Pfosten, wo Krumbiegel mit der Hacke ins lange Eck vollendete (3.). Der Anfang war gemacht, doch aus den spielerischen, optischen und körperlichen Vorteilen konnte der Vizeueropameister im Anschluss kein Kapital mehr schlagen.

Lattwein zielte zu ungenau (13.), Kössler verpasste eine Hereingabe von Freigang knapp (17.), Hagel setzte eine Direktabnahme über das Tor (27.), erneut die agile Kössler verpasste gleich zweimal, die Führung auszubauen (35., 39.) und bei Nüskens Kopfball am Fünfmeterraum stand eine Vietnamesin im Weg. Die Asiatinnen stellten sich aber keineswegs nur hinten rein. Die flinken Vietnamesinnen setzten durch schnelle Konter immer wieder Nadelstiche und zwangen Frohms durch Hai Yen Pham (14.) und Thi Van Duong (42.) zu zwei starken Paraden.

Zur Pause brachte die Bundestrainerin Melanie Leupolz, Minge und Marina Hegering ins Spiel. An der Ausrichtung änderte der Dreierwechsel nichts. Deutschland war tonangebend, spielerisch überlegen, tat sich aber im und um den gegnerischen Strafraum schwer. So sorgte nur ein Fernschuss aus rund 18 Metern von Freigang nach starkem Steckpass von Hegering für ernsthafte Torgefahr (55.).

Minge mit erstem Länderspieltreffer

Voss-Tecklenburg wechselte weiter durch. In der 61. Minute kamen Jule Brand und Tabea Sellner, 15 Minuten später Sophia Kleinherne, die sich gleich mit einem Fehler einführte, der Frohms in arge Bedrängnis brachte. Doch dann kam Minge und sorgte für kollektive Erleichterung auf der Trainerbank und der Tribüne. Denn Vietnam hatte in der Schlussphase durchaus noch eine Topchance durch Thi Hoa Vu, doch Frohms klärte erneut glänzend. In der Nachspielzeit war die deutsche Keeperin gegen Nguyen allerdings machtlos (90.+2).

Noch bis Dienstag bereiten sich die DFB-Frauen auf dem Homeground bei adidas in Herzogenaurach im ersten von zwei Trainingslagern auf die WM vor. Ab dem kommenden Samstag versammelt Martina Voss-Tecklenburg ihren vorläufigen WM-Kader bis zum 8. Juli zum zweiten Vorbereitungslehrgang, in dessen Rahmen die WM-Generalprobe gegen Sambia am 7. Juli (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) auf dem Programm steht. Im Anschluss muss die Bundestrainerin der FIFA ihren finalen Kader melden, ehe es am 11. Juli Richtung Australien geht, wo das DFB-Team in Gruppe H auf Marokko (24. Juli, ab 10.30 Uhr), Kolumbien (30. Juli, ab 11.30 Uhr) und Südkorea (3. August, ab 12 Uhr) trifft.

[dfb]