DFB-Frauen absolvieren im April zwei Heimspiele in Wiesbaden

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet im Rahmen ihrer Abstellungsperiode im April zwei Heimspiele in Wiesbaden: Neben dem schon feststehenden Termin am Samstag, 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD), wird das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch am Dienstag, 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF), in der BRITA-Arena zu Gast sein. Das beschloss das DFB-Präsidium in seiner heutigen Sitzung. Die Gegner für die beiden Partien, mit denen derzeit noch die finalen Abstimmungen laufen, werden zeitnah bekanntgegeben.

Das Länderspieljahr 2021 begann für die Frauen-Nationalmannschaft Mitte Februar mit Spielen gegen Belgien (2:0) und die Niederlande (1:2). Der DFB-Auswahl war zuvor die Qualifikation für die EM in England souverän gelungen. Die Endrunde war aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie um ein Jahr auf 2022 verschoben worden.

[as]