DFB Female Brilliance beim DFB-Pokalfinale der Frauen

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der zweiten Auflage der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 3. bis 13. Mai 2024 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Blickpunkt gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden. Die DFB-Womens Week ist eine Maßnahme der Strategie Frauen im Fußball FF 27.

Das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln zwischen den Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München und den Titelverteidigerinnen vom VfL Wolfsburg (0:2) war nicht nur ein sportlich spannendes Duell, sondern auch eine exklusive Plattform für den Austausch unter Frauen aus den Bereichen Wirtschaft, Sport, Medien und Politik. Als Teil der DFB Women's Week initiierte der DFB das DFB Female Brilliance Side-Event als Gelegenheit für die Teilnehmerinnen, die Leistungen von Frauen auf und neben dem Platz zu würdigen und sich untereinander auszutauschen. Durch die Veranstaltung führte Tijen Onaran, erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und renommierte Autorin.

Vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals eröffneten DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Tijen Onaran mit ihrem Talk zum Thema "Mut, Sichtbarkeit und Frauen in Führungspositionen“ die Veranstaltung. Im Gespräch wurde unter anderem die Bedeutung von Frauen im Fußball, sowohl auf dem Platz als auch daneben, beleuchtet. Dabei wurden auch die aktuellen Entwicklungen der DFB-Strategie zur Förderung von Frauen im Fußball, bekannt als "FastForward27" (FF27), diskutiert. Im anschließenden intensiven Austausch mit den Zuhörerinnen wurden zudem Parallelen zu anderen Branchen und Lebensbereichen von Frauen gezogen.

"Ein inspirierendes Treffen von Frauen"

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagt: Das DFB Female Brilliance Event war ein inspirierendes Treffen von Frauen, die in ihren jeweiligen Fachgebieten außergewöhnliche Leistungen erbracht haben. Es ist wichtig, sich über den sportlichen Tellerrand hinaus auszutauschen und voneinander zu lernen. Genauso ist es ermutigend zu beobachten, wie Frauen aus diversen Branchen sich gegenseitig vernetzen und langfristige Unterstützung bieten. Jedes bisherige Feedback bestärkt uns darin, weiter am Ball zu bleiben, um weitere Maßnahmen zur Sichtbarkeit von Frauen umzusetzen. Als DFB nutzen wir unsere Strahlkraft, indem wir herausragende Events wie das DFB-Pokalfinale nutzen, um eine Plattform für nachhaltige Begegnungen von Frauen für Frauen zu schaffen."

Die DFB Women’s Week und Initiativen wie DFB Female Brilliance beim DFB- Pokalfinale in Köln, spielen eine entscheidende Rolle, den Fokus auf dieses Potential zu setzen, darüber in den Austausch zu kommen und sich gegenseitig zu (be)stärken.

[dfb]