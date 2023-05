DFB erneut mit Wagen beim CSD in Frankfurt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nimmt auch in diesem Jahr im Sinne des gemeinsamen Bekenntnisses zu einer freien und vielfältigen Gesellschaft am Christopher Street Day in Frankfurt teil. Nachdem der DFB im vergangenen Jahr erstmalig mit einem Doppeldeckerbus bei der CSD-Parade mitgefahren ist, wird der Verband in diesem Jahr gemeinsam mit dem DOSB und der Sportjugend Hessen mit einem Wagen vertreten sein. Die Parade, auf der gemeinsam für die Rechte und gegen die Diskriminierung der LGBTQ+ Community demonstriert wird, findet am 15. Juli in der Frankfurter Innenstadt statt.

Queerer Sport wichtiges Themenfeld im DFB

Unter anderem mit der Fachtagreihe "Vielfalt und Antidiskriminierung" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der DFL Deutsche Fußball Liga wird dem Themenfeld Queerer Sport eine große Rolle in den Verbänden zugeschrieben. In diesem Zusammenhang werden Fragen wie z.B. „Wie vielfaltsfreundlich ist der Stadionbesuch in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Diversität?“ diskutiert, besonders mit Hinblick auf das bevorstehende sportliche Großereignis hier in Deutschland gelten – die UEFA EURO 2024. In Verbindung mit anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen hat der DFB sein seit vielen Jahren laufendes Engagement fortgesetzt und auch in diesem Jahr weitere wichtige Beiträge zur Vielfalt im Fußball geleistet.

Auch der DOSB, mit dem unter anderem die Teilnahme an der CSD-Parade gemeinsam organisiert wurde, war sich der Bedeutung des queeren Sports schon früh bewusst. So wirkt der DOSB, neben dem über das Jahr verteilte Engagement, insbesondere bei der Bundesnetzwerktagung des queeren Sports (BuNT) mit. Angestoßen durch queere Sportvereine setzt sich die BuNT seit 2018 für die gemeinsame Förderung von Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Sport sowie den Abbau von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität voranzutreiben.

Fest im Herzen der Stadt

Der Demonstrationszug mit zehntausenden Teilnehmenden beginnt am Samstag, 15. Juli, um 11.30 Uhr mit einer Kundgebung am Frankfurter Römer. Vom Willy-Brandt-Platz geht es durch die Braubachstraße, entlang am Roßmarkt, über die Hochstraße in den Norden der City und schließlich zurück über die Konrad-Adenauer-Straße zum Finale an der Schönen Aussicht. Dort wird der Zug gegen 15 Uhr ankommen.

Die Christopher Street Day-Parade findet im 31. Jahr in Frankfurt statt. Seit dem Start im Jahr 1992, als es auch noch um Solidarität mit den am Aids-Virus erkrankten Menschen ging, wurde das Fest rasch größer und findet seit 1995 im Herzen der Stadt auf der Konstablerwache statt.