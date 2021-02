DFB-ePokal: Wolfsburg-Frauen mit Premiere

Auf dem echten Rasen gehören die Frauen des VfL Wolfsburg schon lange zur Elite Europas. Jetzt greifen sie auch auf dem virtuellen Grün an. Den Auftakt hat die Teilnahme am Club Qualifier des DFB-ePokals powered by ERGO gesetzt. Die Spielerinnen Stefanie "Steffi" Badmann, Julia "AppleJulez" Kauth und Emma "Eddah3304" Heuer nahmen die Herausforderung an und stellten sich der prominenten Konkurrenz. So umfasste das Teilnehmendenfeld des Club Qualifiers unter anderem den aktuellen FIFA-Weltmeister, Profi-E-Sportler und erfahrene Zocker aus der virtuellen Bundesliga.

Ausgerechnet in ihrer ersten Begegnung als Team mussten die Wölfinnen direkt gegen einen echten Hochkaräter ran: Mit Schalke 04 stand ihnen ein Team gegenüber, das bereits auf nationaler und internationaler Ebene ein etablierter Name im E-Sport ist. Das FIFA-Schwergewicht aus dem Pott rund um den ehemaligen eNationalspieler Tim "Latka" Schwartmann ist in Bestbesetzung angetreten und eliminierte vor der Begegnung mit dem VfL bereits Hannover 96. Dass sie direkt in der ersten Runde gegen einen der Mitfavoriten auf den Turniersieg trafen, störte die Wölfinnen nicht: "Die Stimmung im Team war super, wir haben uns vor dem Turnier in einem Discord-Sprachkanal getroffen und haben zudem Freundschaftsspiele zum Aufwärmen gegeneinander gespielt", fasste Kapitänin Badmann die Vorbereitung zusammen.

Der Spaß stand im Vordergrund, getreu dem Motto: Dabei sein ist alles. Schließlich war es die erste Turnierteilnahme für die Frauen-Abteilung der Wolfsburger. Der E-Sport-Betreuer Roman Schlothauer schätzte die Erfolgschancen vor dem Club Qualifier realistisch ein: "Wir würden uns über spannende Partien der Spielerinnen natürlich freuen, wissen aber, dass die FIFA E-Sport-Szene von Männern 'dominiert' wird."

Begeisterte Fans feuern Wölfinnen an

Die Wölfinnen verloren ihre ersten beiden Einzelspiele gegen die Königsblauen und schieden damit aus dem DFB-ePokal aus. Trotzdem äußerte sich Kapitänin "Steffi" nach der Teilnahme am Club Qualifier positiv: "Die Zielsetzung lag eher weniger darauf, die nächste Runde zu erreichen. Vielmehr wollten wir, so gut es geht, dagegenhalten und zeigen, dass man uns nicht direkt abschreiben darf und wir immer für Nadelstiche und Akzente gut sind." Das ist dem VfL allemal gelungen: "Steffi" knipste bei ihrer 2:8-Niederlage gleich zweimal gegen den Schalker "JH7", und "AppleJulez" erzielte bei ihrer 1:4-Niederlage gegen "S04Juli" ebenfalls einen Ehrentreffer.

Das Aufeinandertreffen mit den Königsblauen war eine lehrreiche Erfahrung für Kapitänin Badmann: "Das Spiel hat uns vor allem die Lücken aufgezeigt, die wir in unserem Spiel noch haben. Insbesondere in der Verteidigung gab es noch einige Schwachstellen." Die Fans zeigten sich vom Kampfgeist und dem Optimismus ihrer Wölfinnen begeistert. Viele von ihnen haben den Club Qualifier auf einem der Streams der Spielerinnen verfolgt und sie dabei tatkräftig angefeuert. Von dieser Unterstützung zeigten sich die Akteurinnen sichtlich gerührt. Es war offensichtlich, dass ihnen der Support der Community große Freude bereitete und sie viel Spaß beim Spielen hatten.

Ein Team aus Gewinnerinnen

Der VfL stellte den Kader für den Club Qualifier aus den Teilnehmerinnen eines Scouting-Turniers zusammen. Die "Wolves E-Academy", die E-Sport-Nachwuchsmannschaft des VfL Wolfsburg, hat den sogenannten "Female Qualifier" mit dem Ziel ausgerichtet, neue Talente im FIFA-Kosmos zu entdecken. Da sich "Steffi", "AppleJulez" und "Eddah3304" in die Top Vier spielten und dabei durch exzellente Leistungen überzeugten, entschied sich der VfL Wolfsburg dazu, sie in das Team für den Club Qualifier einzuladen.

Über diese Einladung zeigte sich "Steffi" begeistert: "Da ich den VfL Wolfsburg als einen der Vorreiter im deutschen eFootball wahrnehme, war es für mich eine Ehre, den Verein vertreten zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns Frauen dieses Vertrauen geschenkt wurde, da der Klub mit seiner E-Academy-Nachwuchsförderung und dem E-Sport-Team sehr starke Spieler in seinen Reihen hat."

Gelungener Start im "Frauen-FIFA"

Nachdem sowohl der Female Qualifier als auch die Teilnahme am DFB-ePokal ein voller Erfolg für die Frauen des VfL Wolfsburg war, äußert sich E-Sport-Betreuer Schlothauer optimistisch und schließt sogar die Aufnahme einer der Spielerinnen in die Wolves E-Academy nicht aus: "Der Start im 'Frauen-FIFA' ist uns durch den Female Qualifier sehr gut gelungen und wurde sowohl intern als auch in der E-Sport-Szene sehr gut angenommen. Wir werden weiterhin einige Spielerinnen im Auge behalten. Ob eine von ihnen auch in den E-Sport-Kader des VfL Wolfsburg aufgenommen wird, steht derzeit noch nicht fest."

Die Wölfe haben ihre E-Sport-Abteilung bereits 2015 gegründet und waren damit der erste Bundesligist mit einem Team auf dem virtuellen Rasen. Durch die Teilnahme eines reinen Frauenteams am DFB-ePokal haben nun auch die Wölfinnen Geschichte geschrieben. Sie möchten so die Erfolge der Frauen-Lizenzmannschaft aus dem realen Leben auch im digitalen Bereich positionieren. In der Zukunft sind für Wolfsburg weitere Projekte im Bereich "Frauen-FIFA" vorstellbar. "Steffi", "AppleJulez" und "Eddah3304" werden dann sicherlich auch wieder dabei sein.

Mehr Informationen zum E-Sport-Engagement des VfL Wolfsburg sind auf der offiziellen Homepage zu finden. Mit dem DFB-ePokal geht es am Donnerstag um 18.30 Uhr weiter. Dann werden die Partien des Finaltags der Qualifier live auf dem DFB-eFootball Twitch-Kanal ausgelost.

[dfb]