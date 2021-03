DFB-ePokal: Topspiele und Duelle David gegen Goliath

Die Begegnungen für die Hauptrunde des DFB-ePokal powered by ERGO wurden auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitch-Kanal ausgelost. Auf beiden Konsolen entstanden interessante Turnierbäume. So kommt es sowohl zu Duellen auf Augenhöhe als auch zu Begegnungen zwischen Underdogs und Profiteams.

Die erstgezogene Partie auf der PlayStation war direkt ein echter Kracher. Mit RB Leipzig und dem FC Augsburg treffen zwei Teams aufeinander, die in der diesjährigen Virtual Bundesliga- (VBL) Club Championship konstant herausragende Leistungen gezeigt haben. Mit "Umut" auf der Leipziger und "Yannic" auf der Augsburger Seite, führen zwei absolute Starspieler ihre Vereine an.

Die Top-6-Teams der jeweiligen VBL Club Championship-Division haben sich automatisch auf beiden Konsolen für die Hauptrunde des DFB-ePokal qualifiziert. Als erster und dritter Platz in der VBL-Divison Süd-Ost gelang dies den beiden Teams mit Leichtigkeit. Auf der XBOX haben sie vermeintlich leichtere Gegner vor der Brust. RB Leipzig trifft auf den ASV Hagsfeld, die Augsburger spielen gegen den DJK Adler Riemke.

Deutsche in Europa top

Die deutschen FIFA-Profis gehören zur Elite Europas. Gerade auf der XBOX sind sie dominant, drei der Top-5-Spieler der europäischen Rangliste sind Deutsche. Und sie sind alle im DFB-ePokal dabei. So auch "xMusti19", der den zweiten Rang in Europa belegt. Mit seinem Team, dem FC. St. Pauli, hat er bereits in der VBL groß aufgespielt.

Im DFB-ePokal wartet der nächste Härtetest: Die Paulianer treffen auf den FC Wacker Trailsdorf. Keine einfache Aufgabe, denn das ambitionierte Amateurteam aus dem Süden Deutschlands läuft seinerseits auch mit begabten Zockern auf. Der Trailsdorfer Spieler "Kkoray" bewies seine Fähigkeiten bereits auf der internationalen Bühne, indem er sich den zweiten Platz beim ersten European Qualifier sicherte.

Grand Final am 9. Mai 2021

Alle Begegnungen und der Turnierbaum für die Hauptrunde des DFB-ePokals sind auf der offiziellen DFB-eFootball-Homepage zu finden. Die XBOX-Teams spielen die Halbfinalisten am 6. Mai aus, die PlayStation-Teams folgen am 7. Mai. An den beiden darauffolgenden Tagen, dem 8. und 9. Mai, folgen auf beiden Konsolen die Halbfinals, das Konsolen-Final und das Grand Final.

Ob dann ein ambitionierten Amateurteam oder doch eines der Profiteams die Erstauflage des DFB-ePokal gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Schließlich hat der ePokal seine eigenen Gesetze.

[jf]