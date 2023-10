DFB-ePokal startet in die vierte Saison

Ein erneuter Teilnehmer*innen-Rekord und ein Finalevent, das erstmals offline in der ausverkauften Eventhalle auf dem DFB-Campus stattfinden konnte – die vergangene Saison im DFB-ePokal powered by ERGO war ein voller Erfolg. Mit diesem Rückenwind startet der DFB jetzt die neue Saison 2023/2024. Das Ziel: Noch mehr Fans begeistern und die Bedeutung des Formats steigern.

Der DFB-ePokal powered by ERGO ist ein Esports-Wettbewerb, der mit dem Spiel EA SPORTS FC 24™ auf der Konsole ausgetragen wird. Nachdem das Format als Esports-Pendant des Traditionswettbewerbs zur Saison 2020/2021 vom DFB ins Leben gerufen wurde, geht es jetzt bereits in die vierte Saison. Mit mehr als 2800 angemeldeten Teams in der vergangenen Saison ist der DFB-ePokal einer der erfolgreichsten nationalen Fußball-Pokalwettbewerbe im Esports weltweit.

Wie im DFB-Pokal haben Amateurvereine die Möglichkeit, sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Ebenfalls analog zum großen Bruder auf dem realen Feld umfasst die Hauptrunde beim DFB-ePokal 64 Vereine. Neben den qualifizierten Amateurteams wird das Teilnehmerfeld unter anderem von den Proficlubs aus der Virtual Bundesliga, dem Fußball-Esports-Wettbewerb der DFL, komplettiert. Im K.-o.-System treten die Teams gegeneinander an und kämpfen um eines der acht Tickets für das große Finalevent, das am 27. April 2024 auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main ausgetragen wird. Neben der begehrten Siegertrophäe geht es dabei um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. In der Vorsaison konnte sich das Team RBLZ Gaming von RB Leipzig den Titel sichern.

Jede*r kann sich für den DFB-ePokal anmelden

Das Besondere beim DFB-ePokal ist: Jede*r kann teilnehmen. Die Teilnahmevoraussetzungen sind, dass man einen deutschen Pass besitzt oder seinen Erstwohnsitz in Deutschland hat und sich zu einem Team von zwei bis fünf Personen zusammenfindet. In der vergangenen Saison machte unter anderem das Frauenteam des VfL Bochum auf sich aufmerksam, indem es sich für die Hauptrunde qualifizierte und dort PHIRONIX eSports, die Esports-Vertretung des Karlsruher SC, an den Rand einer Niederlage brachte.

Allen voran hat das große Finalevent auf dem DFB-Campus in der abgelaufenen Saison bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch bei DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der als Gast vor Ort war.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Nach dem grandiosen und ausverkauften DFB-ePokal Finale auf dem DFB-Campus im Juni steigt jetzt die Vorfreude auf die neue Spielzeit. Mit dem DFB-ePokal veranstalten wir einen der erfolgreichsten nationalen Esports-Pokalwettbewerbe im Fußball und die Begeisterung bei Spieler*innen und Zuschauer*innen auf die neue Saison ist schon jetzt spürbar. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern ERGO, Engelbert STRAUSS und Volkswagen erfolgreich bereits in die vierte Saison zu starten."

Saisonstart am 23. November 2023

Die neue Saison startet mit dem ersten Online Qualifier am 23. November, ab sofort können sich alle Interessierten auf der DFB-Esports-Plattform anmelden. Dort sind alle relevanten Informationen wie weitere Spieltermine oder das detaillierte Regelwerk einsehbar. Bei individuellen Rückfragen können sich Interessierte jederzeit an support@dfb-efootball.de wenden.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, schaut gerne auf den Kanälen bei X (ehemals Twitter) und Instagram vorbei.

[dfb]