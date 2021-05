DFB-ePokal: So laufen Hauptrunde und Finale

Ab dem 6. Mai 2021 treffen jeweils die besten sechs Teams aus den Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC)-Divisionen auf Amateurvereine, die sich vorher für die Hauptrunde qualifizierten. Die Besonderheit des DFB-ePokal powered by ERGO liegt auf der Hand. Amateurvereine treffen im Laufe des Turniers auf die besten deutschen Profivereine in FIFA 21. Doch wie man aus dem "realen" Fußball weiß: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wann scheidet der erste Profiverein gegen einen Amateur aus? Und schafft es ein Amateurverein gar, ePokal-Champion zu werden? Wir beantworten in diesem Artikel häufig gestellte Fragen, um für Klarheit zu sorgen.

Konsolen statt grüner Rasen: Der ePokal-Wettbewerb wird zunächst in zwei Turnierbäume unterteilt: PlayStation und XBOX. Am Ende wird es also jeweils einen Sieger auf der PlayStation und einen auf der XBOX geben. Der ePokal-Gewinner wird dann in einem konsolenübergreifenden Finale zwischen PS- und XBOX-Sieger ermittelt.

David gegen Goliath: Insgesamt nehmen 40 Amateurvereine und zwölf VBL-Vereine an der Hauptrunde teil. Die Profivereine, also die VBL-Teams, sind auf beiden Konsolen einmal vertreten, während sich die Amateurvereine bunt gemischt aufteilen.

Das Format: Die Hauptrunde, die am 6. Mai mit der XBOX-Seite beginnt, startet mit dem Sechzehntelfinale (Top 32). Gespielt wird im Best-of-3-Format. Der Verein, der nach drei Partien die meisten Punkte gesammelt hat, zieht in die nächste Runde ein. Hierbei kann es in einer Partie auch zu einem Unentschieden kommen. Auch die dritte Partie wird ein Eins-gegen-Eins sein. Wenn es nach der dritten Partie einen Punktegleichstand gibt, dann geht die letzte Partie ins Golden Goal. Für das Golden Goal wird ein weiteres Match zwischen den dritten Teammitgliedern gestartet. Hier heißt es dann: Das erste Tor entscheidet!

Der 90er-Modus: Auch in der Haupt- und Finalrunde wird auf den 90er-Modus gesetzt. In dieser Version des Spiels haben alle Vereine eine Gesamtwertung von 90 Punkten. Vorteile haben in diesem Modus nur Teams, die viele Außenspieler im Kader haben, da diese höhere Tempowerte haben als zentrale Spieler. Somit ist auch im 90er-Modus die richtige Teamwahl von großer Bedeutung. Während die Profivereine natürlich mit ihren Mannschaften antreten werden, können die Amateure mit der richtigen Teamwahl für eine solide Spielgrundlage sorgen.

Das konsolenübergreifende Finale: Da auf beiden Konsolen die gleichen Profivereine teilnehmen dürfen, könnte ein Spezialfall auftreten, der bereits aus einer älteren VBL-Einzel-Saison bekannt ist. In der FIFA-19-Saison gewannen "Megabit" und "MoAuba" vom SV Werder Bremen auf beiden Konsolen die Meisterschaft. Somit gab es ein Bremer Duell im Finale. Da es sich beim DFB-ePokal aber um einen Team-Wettbewerb handelt und teilweise auf beiden Seiten die gleichen Spieler antreten, ist dieses Szenario nicht umsetzbar. Sollte es beispielsweise Werder Bremen dieses Jahr erneut schaffen, sich über beide Seiten ins Cross-Konsolen-Finale zu spielen, dürfen die SVW-Spieler nur auf einer Seite antreten. Die präferierte Konsole muss jeder Profiverein vor Antritt angeben. Auf der anderen Konsole kommt dann der zweite Konsolenfinalist weiter.

Wie haben sich die VBL-Teams qualifiziert?: Die Top 6-Vereine der Nord-West- und Süd-Ost-Division der VBL CC haben sich für die Hauptrunde des DFB-ePokal qualifiziert. Mit dabei: Der letztjährige Deutsche Meister SV Werder Bremen. Die Bremer beendeten die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz und sind dennoch für den DFB-ePokal qualifiziert. Das liegt daran, dass der Stichtag für die Qualifikation nicht das Ende der Saison, sondern der 13. Spieltag war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Bremer auf dem sechsten Tabellenplatz.

Der ePokal live: Die Hauptrunde des DFB-ePokal wird ab dem 6. Mai auf ProSieben Maxx und auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitch-Kanal ausgestrahlt. Mehr Informationen rund um den DFB-ePokal gibt es auf den DFB-eFootball-Socials, esports.com und dem offiziellen DFB-eFootball YouTube-Kanal.

[dfb]