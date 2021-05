DFB-ePokal: Last-Minute-Leipziger im Halbfinale gegen Celtic Worms

Der Auftakt der Hauptrunde des DFB-ePokal powered by ERGO war geprägt von erstklassigen Duellen und herausragenden Einzelaktionen. Mit dem 1. FC Heidenheim, RBLZ Gaming und dem FC St. Pauli sicherten sich drei Profiteams den Einzug in das Konsolen-Halbfinale auf der XBOX. Der Celtic Worms FC komplettiert als ambitioniertes Amateurteam das Teilnehmerfeld.

Der Celtic Worms FC sticht nicht nur aus dem Teilnehmerfeld des DFB-ePokal heraus, weil er als einziges Amateurteam auf der XBOX im ePokal verbleibt, sondern auch dank seines einzigartigen Hintergrunds. Gegründet von einem irischen Pub-Besitzer in Worms, spielte sich der Celtic Worms FC auch auf dem virtuellen Rasen in die Herzen der Fans. Mit den Content Creatorn "NoHandGaming" und "Bossio" machen zwei beliebte FIFA-YouTuber von der Tribüne aus Stimmung für die Wormser eFootballer.

"Haben eine Chance, Leipzig zu schlagen"

Auch die Besetzung des Kaders überzeugt. Mit Kai "Hensoo" Hense und Phillipp "Eisvogel" Schermers stehen zwei Veteranen der FIFA-Szene im Kader der Kelten. Yüksel "Bomber_Yuksel" Diker gehört ebenfalls zur FIFA-Elite Deutschlands und holt regelmäßig starke Ergebnisse in der Weekend League.

"Hensoo" kommentiert den Erfolg: "Auf den ersten Blick scheint unser Halbfinaleinzug sehr überraschend zu sein, doch wir waren uns jederzeit unserer Qualitäten bewusst. Nach dem Sieg gegen Hertha BSC haben wir uns viele Gedanken zur richtigen Aufstellung gegen den 1. FC Köln gemacht. Letztendlich haben wir gut gepokert und konnten uns den Halbfinaleinzug durch starke Leistungen sichern. Wenn wir unser Spiel weiter durchbringen, haben wir auch eine Chance Leipzig zu schlagen. Der Umstieg auf den 90er-Modus hat uns natürlich vor eine große Herausforderung gestellt. Umso zufriedener sind wir mit dem Ergebnis und der Chance, im ePokal lukrative Preise zu gewinnen." Vor diesem Amateurteam sind auch die Profiteams nicht sicher. Es bleibt abzuwarten, wie sich sie sich gegen die verbleibenden Profiteams schlagen werden.

Souveräne Favoriten

Der Halbfinalgegner des Celtic Worms FC ist RBLZ Gaming. Die Leipziger hatten, zumindest auf dem Papier, den schwierigsten Weg ins Konsolen-Halbfinale des DFB-ePokal. Nachdem sie in der ersten Runde die Amateure des ASV Hagsfeld besiegten, warteten in den nächsten Runden der amtierende FIFA-Weltmeister und der ehemalige Deutsche Meister auf die Sachsen. Gegen den FOKUS CLAN setzte Starspieler Umut "Umut" Gültekin bereits in Spiel eins ein Ausrufezeichen. Der deutsche Überflieger ist in offiziellen Spielen im 90er-Modus immer noch ungeschlagen, sowohl im DFB-ePokal als auch in der Virtual Bundesliga. Gegen den amtierenden Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous bestätigte Umut diese Leistungen und bezwang seinen Kontrahenten mit 5:2. Sein Teamkollege Richard "Gaucho" Hormes knüpfte nahtlos an Umuts Leistung an und gewann mit einem Last-Minute-Treffer 3:2 gegen Lukas "Sakul" Vonderheide.

Auch der amtierende VBL-Meister 1. FC Heidenheim zeigte keine Schwäche und sicherte sich das Weiterkommen durch Siege gegen die TSG Hoffenheim (5:2), den RSC Andersdicht (6:3) und die SpVgg Greuther Fürth (5:4). Der FC St. Pauli besiegte auf dem Weg ins Konsolen-Halbfinale das Amateurteam Erowos (7:1), den VfL Wolfsburg (6:0) und Borussia E-Sports (5:4). Die Viertelfinalbegegnung gegen die Profis aus Gladbach war besonders spannend. Im entscheidenden dritten Spiel traf Paulianer "Erol" auf den Gladbach-Akteur "PGeorge". Erst im Golden Goal sicherte "Erol" seinen Hamburgern den Sieg und damit den Einzug in das Halbfinale gegen den 1. FC Heidenheim.

Der ePokal live: Die Hauptrunde des DFB-ePokal wird am Samstag (ab 17 Uhr) auf ProSieben Maxx ausgestrahlt. Auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitch-Kanal beginnt die Übertragung bereits um 15 Uhr. Mehr Informationen rund um den DFB-ePokal gibt es auf den DFB-eFootball-Socials, esports.com und dem offiziellen DFB-eFootball YouTube-Kanal.

[jf]